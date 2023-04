Il paraît que l’amour n’a pas de prix (enfin tout est relatif si on regarde les dépenses au bar de l’autrice de ce papier après chaque date). Mais pour Tinder, elle en a un et pas des moindres. La plus célèbre des applications de rencontres réfléchit à un nouvel abonnement, haut de gamme, pour la modique somme de 500 dollars par mois. Si « Tinder Vault » - de son petit nom - n’est pour le moment qu’un projet, l’idée a déjà bien germé dans les bureaux du service de dating.

« Nous envisageons vraiment toute une gamme de services à valeur ajoutée supplémentaires pour Tinder dans l’ensemble », a expliqué Mark Van Ryswyk, le chef de produit de Tinder dans une interview à Fast Company. Cet abonnement pourrait permettre au service de dating de toucher un public plus exigeant, en quête de relations sérieuses.

Des « membres à haute intention »

Pour le moment, la formule la plus chère de Tinder, c’est l’abonnement Platinium aux alentours de 30 dollars par mois. A ce prix-là, vous avez le droit aux likes illimités, aux « superlikes », aux likes prioritaires, une plus grande visibilité de votre profil, le tout, évidemment, sans aucune publicité.

Mais alors que va bien pouvoir proposer de plus un abonnement à 500 dollars ? Si la plateforme a donné très peu de détails pour le moment, cette version visera des « membres à haute intention », prêts à débourser une petite fortune pour des rencontres de qualité, qui ne pourrait matcher qu’entre membres « Vault ». En gros, une espèce d’entre-soi de dating pour les gens très (très) à l’aise financièrement.

Mais que les moins à l’aise financièrement se rassurent, ce nouvel abonnement n’impactera pas le Tinder traditionnel que l’on connaît : l’application de dating conservera sa version gratuite et ses abonnements moins onéreux. Selon les explications de Mark Van Ryswyk, il ne s’agira pas d’un nouveau site ou d’une option, mais d’une sorte d’application dans l’application.

Une copie de The League ?

Et cette idée ne sort pas de nulle part. Elle s’inspire de The League, une autre application de rencontres. A part si vous vous appelez Bill Gates ou Bernard Arnault, c’est normal si vous n’en avez jamais entendu parler. Et pour cause, à 1.000 dollars par mois, le site de dating est réservé aux (très) riches. Mais quel est le rapport avec Tinder ? Eh bien, The League appartient depuis juillet 2022 à Match Group, la maison mère de Tinder. Tout récemment, le groupe a d’ailleurs racheté Hinge, l’appli qui se veut anti-Tinder, comme 20 Minutes vous l’expliquait dans un précédent article.

Et si Tinder réfléchit à ces changements, c’est aussi parce que les résultats financiers de Match Group ne sont pas au rendez-vous. Début 2023, la maison mère de Tinder, Hinge et The League a annoncé des revenus annuels « plus faibles que prévu », avec sa toute première baisse trimestrielle, avait fait savoir Bernard Kim, le PDG de Match Group.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée. Si le chef de produit Tinder s’impatiente quant à la finalisation du projet, il reconnaît que « ce n’est pas comme ça que ça marche ». Bon, on ne juge pas, mais en ces temps d’inflation, on espère quand même que vous n’aurez pas à débourser 500 dollars par mois pour rencontrer l’amour, ça fait quand même beaucoup.