Sur TikTok, depuis plusieurs jours, impossible de passer à côté du jeu de la pastèque. Pas forcément un fruit de saison, s’inquiétera votre maraîcher. Pas de problème ici mon Jean-Louis, le fruit estival prend une nature bien politique que d’ordinaire. Simple mini-jeu pour récolter des pépins sur des vidéos, la tendance prend des allures humanitaires pour aider la Palestine, dans la guerre actuelle entre le Hamas et Israël.

L’histoire commence le 7 novembre dernier sur le compte de « xojourdanlouise » lorsque la graphiste spécialisée en réalité augmentée publie une nouvelle vidéo pour dévoiler son projet. Celle-ci explique faire partie du programme « Effect Creator Rewards » qui rémunère ses membres selon le nombre de vidéos publiées. « J’ai créé cet effet "Filter for good" et je ferai don des récompenses obtenues à des organisations caritatives qui apportent de l’aide à Gaza. Je sais que beaucoup d’entre nous ne savent pas comment aider, mais cela peut être aussi simple que de poster une vidéo avec ce filtre ».

12.500 dollars récoltés

Le filtre en question : une pastèque, un chemin courbé, des pépins. Le tout est d’aider le fruit à retrouver ses graines. Hyper visuel, hyper simple d’utilisation et surtout hyper utile selon les utilisateurs. « Merci, nous ne savions pas comment aider », lit-on souvent en commentaires. Très vite, le filtre dépasse le succès attendu par la créatrice. Celle-ci attendait au départ 200.000 publications, palier à partir duquel où le filtre peut commencer à être récompensé. Une semaine plus tard, les vidéos dépassent les 6,2 millions de publications, soit un total de 12.500 dollars (soit 11.000 euros environ).

Mais le chiffre ne pourrait qu’augmenter en quelques heures car les statistiques de TikTok prennent au moins 24 heures à être mises à jour. D’après le programme « Effect Creator Rewards », la créatrice pourra recevoir en tout 14.000 dollars pour son effet. De quoi laisser imaginer un objectif maximal atteint dans les prochaines heures. Quant à la question des dons, la créatrice de contenus opte désormais pour une donation vers l’ONG Médecins sans frontières et pour l’achat d’Esims, une carte SIM numérique. « L’achat d’eSims permet aux habitants de Gaza de se connecter à l’extérieur pour communiquer avec leurs familles et également de montrer ce qui se passe à Gaza », explique le site mentionné par la créatrice de contenus.

Un symbole historique

La symbolique de la pastèque n’est toutefois pas nouvelle ici. De tout temps, les couleurs vertes, rouges et noires du fruit ont été comparées à celles du drapeau palestinien. Dans des lieux où le drapeau palestinien est interdit, comme en Israël, la pastèque devient une une solution cachée pour montrer son soutien. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos de pastèques sont ainsi publiées avec en description les hashtags #FreePalestine ou #aSliceOfHope [« une tranche d’espoir » en anglais].

En réalité, cette première résistance goût pastèque remonte à la guerre des Six-Jours, en juin 1967, apprend-on sur le média The Conversation. Alors qu’Israël prend le contrôle de Jérusalem, des premières pastèques apparaissent au cœur des manifestations pour afficher son soutien à la Palestine. En plus des couleurs, le symbole serait étroitement lié à la souveraineté alimentaire imposée par le gouvernement israélien aux agriculteurs palestiniens lors de la première Intifada. Si la pastèque représentait bien plus à l’époque, aujourd’hui elle participe à une lutte pacifiste pour afficher son soutien sur les réseaux sociaux.