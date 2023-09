Le smartphone qui vibre toutes les minutes, l’écran qui s’allume dès qu’une notification arrive, l’adrénaline avant d’ouvrir un message… Les applications de messageries prennent beaucoup de place dans nos vies, quitte parfois à en rendre certains marteaux. Samedi, un adolescent s’était fait rouer de coups à Lyon par cinq jeunes après les avoir évincés d’un groupe de discussion sur les réseaux sociaux auquel ils s’étaient rajoutés sans y être invités.

Depuis la pandémie de Covid-19 et le confinement, un grand nombre de discussions WhatsApp a vu le jour avec des groupes de famille, d’amis, de voisins, collègues… A cela, chacun interagit à sa manière. Et parfois, surtout quand il s’agit de relations familiales, la pression pour répondre, commenter ou s’extasier sur une photo ou une anecdote peut devenir insupportable. Entre la sœur qui bombarde le groupe de ses photos de vacances, le frère qui balance ses angoisses d’hypocondriaque, l’oncle aux blagues sexistes et racistes gênantes, la cousine qui affiche son nouveau-né sous les moindres coutures et le cousin qui raconte sa vie dans des vocaux interminables… Il y a de quoi perdre patience !

En janvier 2023, un père de famille américain avait fait le buzz avec un message de démission du groupe WhatsApp de sa famille, évoquant « la pression de devoir toujours rire ou aimer ou ajouter des cœurs à chaque pensée, photo et blague de tout le monde ». Un sondage Ifop pour Lemon.fr révélait le 22 février 2023 que 58 % des utilisateurs de l’application étaient dérangés par le nombre de messages et que 63 % mettaient les notifications en mode silencieux.

Et vous, ressentez-vous la pression dans les groupes familiaux sur WhatsApp ? Êtes-vous du genre à beaucoup l’alimenter ou au contraire à le déserter ? Quelles sont vos astuces pour faire face à cette pression ? (mettre en sourdine le groupe, demander à un proche de transférer les messages importants, etc.) Avez-vous déjà osé quitter un groupe de famille ? Si oui, comment l’avez-vous fait (message pour prévenir les personnes, aucun message, autre). Vous pouvez nous écrire en utilisant le formulaire ci-dessous. Merci !