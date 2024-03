Avec sa puce M3, Apple place son MacBook Air sous dopants

Toujours plus rapide. Quatre mois seulement après son arrivée sur les MacBook Pro, la puce M3 d’Apple intègre désormais les MacBook Air 13 et 15 pouces. La firme de Cupertino vient d’en faire l’annonce, les nouveaux MacBook Air, jusqu’à treize fois plus rapides que les MacBook Air à processeur Intel, étant d’ores et déjà disponibles, et respectivement vendus à partir de 1.299 euros et 1.599 euros en 256 Go (stockage)/8 Go (mémoire vive).

Les nouveaux MacBook Air 13 et 15 pouces d'Apple équipés de la puce M3. - Apple

Le montage vidéo 60 % plus rapide

M3, le nouveau graal ? Quiconque a déjà pris en main un MacBook Pro ou un iMac équipé de ce processeur gravé en trois nanomètres en a fait l’expérience : cela va vite, très vite ! Pour s’en faire une idée, avec la puce M3, le montage vidéo sur Final Cut Pro est jusqu’à 60 % plus rapide que sur le modèle 13 pouces lesté de la puce M1.

Et Apple le revendique : face aux classiques PC Windows équipés du processeur Intel Core i7, les nouveaux MacBook Air seraient jusqu’à deux fois plus rapides, avec une navigation web à la vitesse doublée et une autonomie de 40 % supérieure. Il est ici question d’une autonomie flirtant avec les 18 heures d’usage…

L’IA au cœur du processeur

À l’heure ou l’IA envahit déjà notre vie, la puce M3 est également particulièrement adaptée, non seulement face aux applications d’IA générative, mais aussi face à des applications créatives de plus en plus utilisées, comme Canva.

Pour lapremière fois, il est possible de greffer deux écrans externes au MacBook Air. - Apple

Outre les gamers, heureux de trouver des alliés toujours plus performants, on imagine que les professionnels et créateurs de contenus céderont prioritairement aux avances d’Apple et de ses nouveaux MacBook Air surpuissants auxquels il est possible de greffer, c’est nouveau, jusqu’à deux écrans.

La puce M2 en prix d’appel

De leur côté, les MacBook Air équipés d’une pièce M2 restent en vente, uniquement disponibles en version 13 pouces et vendus à partir de 1.199 euros en 256 Go. On peut estimer que leurs performances sont d’environ de 20 % à 40 % inférieures à celles des modèles avec puce M3, selon les applications, mais Apple ne communique pas sur ce point. La marque à la pomme préfère les comparaisons avec les MacBook Air M1 et PC Intel Core i7. Autre différence : les M2 sont Wifi6, là où les M3 adoptent le Wifi 6E.

Disponibles en quatre coloris (minuit, lumière stellaire, gris sidéral et argent), les MacBook Air M3 peuvent d’ores et déjà être commandés en ligne et seront disponibles dès le vendredi 8 mars. De quoi préparer sereinement ses futurs examens…