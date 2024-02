C’est quoi cet aspirateur robot qui monte et descend les escaliers ?

Ce sera peut-être l’aspirateur-laveur robot ultime. Son nom : Ascender. Dévoilé par Migo Robotics, ce modèle dont la campagne de financement est en passe de débuter sur Kickstarter fait déjà le buzz à travers une vidéo sur YouTube. 20 Minutes vous explique pourquoi.

L'aspirateur robot Ascender, de Migo Robotics. - Migo Robotics

Deux bras articulés qui changent la donne

Avec Ascender, place à un aspirateur robot laveur, qui dispose d’une base qui lui permet de recharger sa batterie, d’évacuer les poussières aspirées (avec une capacité de 60 jours de ménage), mais aussi de faire le plein d’eau propre et se délester de son eau sale dans des réservoirs de 2,5 litres.

On découvre dans sa vidéo de présentation un robot non plus rond, comme c’est le cas le plus souvent, mais rectangulaire. Il possède aussi la particularité d’être assez fin, ne mesurant que 9,8 cm de hauteur. De quoi passer sous de nombreux meubles. Et travailler longtemps : sa batterie de 12.000 mAh lui assurerait, selon Migo Robotics une capacité de nettoyage jusqu’à 500 m2, avec une puissance d’aspiration de 10,000 Pa, une excellente donnée.

Mais, sans doute plus impressionnant : Ascender est équipé de deux bras articulés sur les côtés. Renfermant la batterie du robot divisée en deux parties, les « membres » de l’appareil se déplient dès que son télémètre laser détecte un escalier. Qu’il se trouve se trouve en bas ou en haut, l’appareil va pouvoir monter ou descendre, à sa guise. Pas mal, pour un appareil pesant 5,7 kg !

Migo Robotics aurait pu se satisfaire de cette fonction inédite qui fera certainement le bonheur des personnes qui possèdent un logement sur plusieurs niveaux, mais le constructeur est allé plus loin.

Les deux bras articulés d'Ascender permettent au robot de monter et descendre les escaliers. - Migo Robotics

Ainsi, Ascender intègre-t-il une brosse de nettoyage montée sur un disque rotatif. Une fois sur une marche, le disque tourne à 90°, permettant à la brosse de parfaitement nettoyer la surface de la marche, tandis que le robot effectue des déplacements latéraux.

Pour le moment, on ne sait combien de temps une telle opération requiert, sachant qu’une quinzaine de marches sont nécessaires pour passer d’un étage à un autre. Et l’on s’interroge aussi (sournoisement !) sur la capacité du robot à gravir et nettoyer les escaliers en colimaçon, naturellement étriqués sur leur base ! En attendant, il serait question d’un lancement durant l’été 2024. Sur Kickstarter, il devrait être possible de réserver son Ascender moyennant 999 dollars (environ 930 euros), tandis que son prix de vente officiel devrait s’établir à 1.399 dollars (1.303 euros).