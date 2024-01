Booba a dévoilé sur les réseaux sociaux une nouvelle facette de sa personnalité. Tour à tour rappeur, puis lanceur d’alerte, le voici désormais défenseur des thèses complotistes et antivax. Jeudi, le « Duc de Boulogne », âgé de 47 ans, a suscité la polémique sur X (anciennement Twitter) en traitant d' « assassin » un cancérologue qui dénonçait des propos récents du très controversé professeur Didier Raoult sur les vaccins anti-Covid. Si vous n’avez pas suivi ce nouveau drama, on vous le résume.

Que s’est-il passé ?

Booba a d’abord relayé sur X la vidéo de Marc Doyer, un homme dont la femme a succombé, en 2022, à la maladie de Creutzfeldt-Jakob, aussi appelée « maladie de la vache folle ». Agée de 72 ans, elle l’aurait contracté, croit savoir son époux, après avoir été vaccinée une deuxième fois contre le Covid-19.

Une hypothèse qui n’est pourtant pas scientifiquement prouvée. « C’est quelque chose qui ne nous paraît pas possible », avait expliqué en janvier 2022, à Libération, Jean-Philippe Brandel, neurologue à la Pitié-Salpêtrière et coordinateur de la cellule nationale d’Aide à la Prise en charge des maladies de Creutzfeldt-Jakob. Mais le 17 janvier dernier, le controversé professeur Raoult a promis, sur Twitter, qu’il allait bientôt prouver que les vaccins ARN peuvent causer « la survenue imprévue d’encéphalopathie de type Creutzfeld-Jacob ». Et ça, Marc Doyer le croit. Booba aussi.

« Je prends le risque… Je sais qu’il dit la vérité et vous le savez aussi. Beaucoup trop de gens sont dans son cas. Ouvrez les yeux c’est maintenant ou jamais », écrit le Duc, suivi par 6,3 millions d’internautes sur le réseau social d’Elon Musk. Les complotistes applaudissent.

Mais le message du rappeur inquiète dans le même temps de nombreux médecins présents sur X, qui ne manquent pas de le faire savoir. Le cancérologue Jérôme Barrière réagit en s’adressant directement au druide marseillais, qu’il accuse de « désinformer sans preuve ».

Maintenant un compte à 6 millions de FLW qui retweete une vidéo affirmant que les vaccins anti COVID sont pourvoyeur de Maladie de Creutzfeldt-Jakob alors que non seulement vous savez que c'est du délire mais que ça va… https://t.co/Zauy2eLOyP — Dr Jérôme BARRIERE, MD. (@barriere_dr) January 18, 2024





Booba réagit à son tour. « Ferme là assassin ! » Il n’en fallait pas davantage pour que les fans de l’artiste se mettent, à leur tour, à harceler cet oncologue en poste dans le sud de la France.

Que risque-t-il ?

Booba est-il allé trop loin en insultant ce médecin sur les réseaux sociaux ? « Le fait d’envoyer un seul message ne constitue pas forcément une infraction, surtout s’il ne contient pas de menace de mort, de chose comme cela. Mais Booba, qui est très suivi sur les réseaux sociaux, ne peut pas ignorer que lorsqu’il se met à insulter quelqu’un, d’autres gens vont le suivre derrière, avec une intention hostile », souligne une source judiciaire à 20 Minutes. Elle précise que « cela pourrait être constitutif de cyberharcèlement. Les autres internautes seraient considérés comme des coauteurs de cette infraction. Booba a forcément conscience du phénomène que cela va enclencher. »

Une nouvelle affaire Booba ?

Pour rappel, le cyberharcèlement est puni de 2 ans et de 30.000 euros. L’artiste en sait quelque chose. Il est déjà mis en cause dans une autre affaire du même type. En 2022, Booba est parti en croisade contre Magalie Berdah et ceux qu’il appelle les « influvoleurs », des personnalités qu’il accuse d’arnaquer leur communauté en se servant de leur notoriété pour leur faire acheter tout et n’importe quoi. Un combat qui s’est rapidement transformé en cyberharcèlement massif de « la papesse des influenceurs », qui fut longtemps à la tête d’une agence spécialisée.

De son vrai nom Elie Yaffa, Booba a été mis en examen début octobre dans ce dossier, et placé sous contrôle judiciaire, pour harcèlement moral en ligne aggravé. Les investigations le concernant se poursuivent.