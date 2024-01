Après Magali Berdah, deux autres noms sont venus s’ajouter au tableau des victimes des foudres de Booba. Déjà visé par une plainte pour cyberharcèlement de la part de l’influenceuse, le « duc » a cette fois lancé son armée de fans contre le rappeur Servane et le responsable rap d’Apple Music, Mehdi Maïzi. Au menu : photomontages humiliants, menaces, vieux messages ressortis du placard et rumeurs d’adultères, liste Libération. Une virulence et des méthodes dénoncées par Mehdi Maïzi.

Ça fait 10 ans de que je fais des émissions où tous styles de rappeurs possibles ont été reçus dans différents formats, sans favoritisme ni discrimination. J’accepte que certains puissent ne pas aimer ou critiquer mon travail, c’est le jeu.

Mais je ne peux pas tolérer que mon… — Mehdi Maïzi (@MehdiMouse) January 12, 2024





La raison de la colère de Booba ? La venue de Servane, l’un des visages de la nouvelle génération du rap, dans l’émission Le Code, produite par Apple et animée par Mehdi Maïzi. Pour l’artiste boulonnais exilé à Miami, le Code veut « effacer la partie la plus rentable du rap pour la remplacer ». Booba propose à Mehdi Maïzi une liste de rappeurs plus « rentables », et en phase avec sa propre conception du rap. Il va même jusqu’à annoncer, jeudi 11 janvier, relayé par le compte X (ex-Twitter) Hyconiq, la création d’un « nouveau média », destiné à « donner de la visibilité aux nouveaux talents ainsi qu’aux talents confirmés ».

Une petite vengeance contre Mehdi Maïzi, qui est en fait un ancien employé de Booba. Ce dernier avait déjà créé un média rap, la webradio OKLM, en 2014, sur laquelle l’animateur travaillait jusqu’en 2019. Le média avait finalement coulé lors du confinement. Mais ce nouveau règlement de de comptes est peut-être celui de trop pour Booba. Son compte X a été désactivé, rendant indisponible un bon nombre de ses contenus insultants contre Servane et Mehdi Maïzi. Un épisode qui remet aussi en cause le crédit accordé à Booba dans les médias, alors que son passage dans le Complément d’enquête sur Cyril Hanouna avait été décrié sur les réseaux sociaux pour ses propos farfelus voire problématiques.