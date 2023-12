Tête à deux, tête à trois. Au départ, Cyril Hanouna était joie quand il a appris que « Complément d’enquête » voulait lui consacrer une émission. Puis en mai dernier, il est devenu colère. « Ce "Complément d’enquête", je vous le dis ce soir, vous allez voir, ils vont le faire, ce sera la fin de "Complément d’enquête" derrière, parce que je vais mettre mon nez dedans et vous savez que quand je mets mon nez quelque part, je fais souvent tout péter », lançait-il sur le plateau de « Touche pas à mon poste ! ». Finalement, le clash entre l’animateur et France Télévisions est devenu un plan un trois avec l’arrivée de Booba.

Comment le rappeur s’est-il retrouvé là ? Il y avait déjà des invectives entre le présentateur de « TPMP » et Booba. Ce dernier a accepté d’être interviewé par « Complément d’enquête » pour conclure l’émission consacrée à Cyril Hanouna. Et dans celle-ci, il ne s’est pas privé de le trashtalker. « Je pense que Hitler ou Mussolini aujourd’hui seraient invités sur TPMP », a asséné le D.U.C. Qualifiant ensuite l’animateur de « semi-mafieux » et « semi-racaille ».

Booba trolle Hanouna devant ses fans

Vendredi soir, Cyril Hanouna a affirmé avoir passé une bonne soirée devant France 2 et s’est vanté d’avoir dopé ses audiences. « Plus ils disaient des horreurs sur moi, et plus j’étais content. » Après l’avis de ses chroniqueurs sur l’émission, il a débriefé celle-ci point par point. Plan de table, script de l’émission, yacht, séquence de la Brav-M, tout y est passé. Puis est arrivé le point Booba.

L’animateur Cyril Hanouna lui a lancé « J’espère que tu as les reins solides. […] On peut faire des procès pendant très, très longtemps » en réaction aux attaques de B2O contre les influenceurs et la société de Magali Berdah, Shauna Events, dans laquelle Cyril Hanouna a des parts.

.@Cyrilhanouna déçu de toi Baba vraiment 🤡 heureusement j'étais là pour tes "fans" 🏴‍☠️ pic.twitter.com/z3po2xxrl8 — Booba (@booba) December 1, 2023





La star télé a donné rendez-vous « dans la rue » au rappeur. Rencontre que Cyril Hanouna avait esquivé dans l’après-midi. En effet, l’animateur avait incité ses fans à venir faire la fête devant les locaux de France Télévisions pour se moquer du « Complément d’enquête » de la veille. Booba est venu pour le voir. En son absence, il a asséné : « La dernière fois, il m’a fait des menaces déguisées. Il m’a dit que quand j’étais dans la même ville que lui, je me contentais de parler de lui sur Twitter. Alors, je suis venu sur place, à son rendez-vous auquel il n’est pas venu. »

Si « Complément d’enquête » a attisé la rivalité entre Booba et Cyril Hanouna, l’inimitié entre l’animateur et l’émission de France 2 n’en est qu’au premier round. En effet, la réplique de la star de « TPMP » est prévue pour janvier avec la diffusion d'« Enquête complémentaire », documentaire de 80 minutes réalisé par Jacques Cardoze sur « Complément d’enquête ».