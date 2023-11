C’est l’histoire d’un feuilleton estival qui finit mal. En 2022, alors que plusieurs enquêtes mettent en lumière les dérives des influenceurs, le rappeur Booba lance à son tour sa croisade contre les « influvoleurs ». Dans son viseur, celle qu’on appelle « la papesse des influenceurs », Magali Berdah, qui fut longtemps à la tête d’une agence spécialisée. Le problème, c’est que ce qui semble, au départ, être un combat légitime contre les arnaques se transforme rapidement en cyberharcèlement massif, allant même jusqu’aux menaces de mort. 28 personnes, soupçonnées d’avoir pris part à ces « raids », comparaîtront dans les prochaines semaines devant le tribunal judiciaire de Paris. Des procès répartis en trois temps qui correspondent aux vagues d’interpellation. Le premier s’ouvre ce lundi et est prévu pour durer sept jours.

Pour ce premier procès, treize personnes prendront place sur le banc des prévenus. Douze hommes et une femme. « Il y a manifestement un comportement très masculin et très "testotéroné" », note l’un des avocats de Magali Berdah, Me Antonin Gravelin-Rodriguez. Dans cette affaire, tous les prévenus ont entre 20 et 50 ans – des trentenaires pour la plupart – et viennent de toute la France. Certains sont également jugés pour des menaces de viol ou de mort. « Que ta fille meurt », « Si t’arrives pas à dormir, suicide toi », « ton heure arrive, c’est imminent », « fille de satan », « tu mérites d’être décapitée et lapidée », lit-on parmi les centaines d’insultes reçues par Magali Berdah. Dans quatre cas [parmi les 28 prévenus], s’ajoute la circonstance aggravante d’antisémitisme. « Dommage que Hitler ne se soit pas occupé de tes grands-parents », écrira par exemple l’un des prévenus.

Les victimes de cyberharcèlement, « des mauvaises victimes »

A quelques heures de l’ouverture du procès, Magali Berdah, 42 ans, est décrite par ses avocats comme « déterminée et combative ». Selon ses conseils, elle attend avant tout de comprendre pourquoi elle a fait l’objet de telles campagnes de dénigrement et d’être reconnue « comme victime ». « L’enjeu est de montrer que le cyberharcèlement en France est sanctionné et qu’il n’y a pas d’impunité sur Internet. L’objectif derrière, c’est évidemment qu’un message fort soit envoyé aux cyberharceleurs pour que ces faits de violence en ligne cessent », insiste Me Rachel-Flore Pardo qui défend également Magali Berdah.

Si ce n’est pas le premier procès médiatique pour cyberharcèlement – il y a eu l’affaire Mila, Eddy de Pretto ou encore la streameuse Maghla – c’est la première fois qu’autant de prévenus se trouvent pour les mêmes faits devant le tribunal. « Ce procès va permettre de mettre en lumière la responsabilité de chaque internaute qui prend part à des opérations de haine massive », espère Rachel-Flore Pardo. Mais Antonin Gravelin-Rodriguez se veut moins optimiste. « Il faudra encore beaucoup de travail pour faire évoluer les mentalités sur ce sujet. Je ne pense pas que ce procès-là permette à lui seul d’inverser la vapeur, mais ça peut y contribuer ».

L’ombre de Booba

S’il n’est pas sur le banc des prévenus, l’ombre de Booba planera assurément sur les différents procès. « On peut s’interroger, se demander s’il aurait fallu que Booba soit là ou pas, précise Me Rachel-Flore Pardo. Le fait est qu’il n’est pas là. D’une certaine façon, c’est aussi une manière de montrer la responsabilité de chacun dans un processus de cyberharcèlement en meute. Bien sûr, il y a celui qui initie, qui lance le mouvement. Mais sans tous ceux qui contribuent, finalement, il n’y a pas d’effet boule de neige ». En France, la peine encourue pour cyberharcèlement est de trois de prison et 45.000 euros d’amende.