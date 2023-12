Qui n’a jamais eu peur de rester coincé sur un télésiège en chantant « quand te reverrai-je, pays merveilleux… » ? Grâce à l’application Skiif, finies ces angoisses. Horaire des remontées mécaniques, file d’attentes au tire-fesses ou encore pistes verglacées… A l’image du GPS Waze qui facilite les déplacements sur les routes, ce nouvel outil veut « changer » la manière de skier, selon les mots de Lalée Pinoncely, la créatrice.

« Il y a trois ans, sur un télésiège de Méribel, avec ma fille, on essayait d’indiquer les directions à suivre à une amie qui devait nous rejoindre pour déjeuner, explique l’entrepreneuse. Même si ça fait vingt-cinq ans que je viens dans cette station, on s’est rendu compte à quel point c’était périlleux de se repérer. C’est après cette anecdote que ma fille a sorti :"Ce serait tellement plus simple s’il y avait quelque chose comme Google Maps ou Plan pour qu’elle puisse nous retrouver". » A peine deux ans après, Lalée Pinoncely a levé près d’un million d’euros pour le concept.

Comment ça fonctionne ?

Disponible gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement depuis vendredi, elle a pour ambition d’être « le Waze » du ski. Ainsi, pour l’utiliser, pas besoin de compte. « On lève tous les freins pour les utilisateurs pour que ce soit simple et intuitif, explique la fondatrice. Il est seulement nécessaire de créer un profil, en communiquant une adresse mail, à partir du moment où on veut se connecter avec d’autres skiifeurs et faire partie de la communauté. »

L’application s’ouvre sur une carte interactive de la station de ski sélectionnée avec une barre de recherche qui demande : « Où allez-vous ? ». Non, Dora ne vous guidera pas en haut des pistes. Mais une option de guidage en haut-parleur est disponible si vous avez peur de louper une sortie. « En un clic, on peut aller d’un point A à un point B, en choisissant l’itinéraire le plus court ou le plus sportif, développe Lalée Pinoncely. Pour les parents, c’est aussi une bonne option pour estimer le temps qu’ils vont mettre pour aller chercher leurs enfants à l’école de ski par exemple. » Comme sur les autres services de cartographies, Skiif permet aussi de repérer les hôtels, les toilettes ou toutes sortes de commerces.

Une communauté de Skiifeurs à l’international ?

« La vraie plus-value, c’est le signalement, poursuit Lalée Pinoncely. Si vous passez devant une énorme queue devant une remontée ou que vous êtes dans cette file d’attente, mais aussi si une piste est peu enneigée ou fermée, vous pouvez prévenir les autres utilisateurs. Le signalement est pris en compte pendant une demi-heure. » L’équipe de Skiif a également développé un bouton « S.O.S » qui permet d’appeler le 112 en cas d’urgence mais aussi d’avoir les coordonnées GPS exactes à communiquer aux secours.

Le signalement, comme pour Waze, est la plus-value de l'application Skiif - Skiif

D’après elle, les domaines skiables y voient également un grand intérêt de « gestion et d’optimisation ». « De leur côté, ça leur permet de diffuser les flux et de ne pas avoir trop de monde au même endroit, précise-t-elle. On sait que 80 % des skieurs ne font que 20 % du domaine. Ainsi, on améliore tous les côtés utiles qui vont avec l’expérience du ski. »

Pour cette saison, Skiff ne sera disponible qu’aux 3 vallées, en Savoie. « Mais d’ici la fin de saison, en mars ou avril, on développera à l’international, confie la créatrice. On a déjà repéré 160 stations aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et partout en Europe. »