Pour l’ouverture des stations de ski, ces écologistes ont préparé une sacrée boule de neige. Dans leur viseur : l’activité motoneige proposée comme loisir aux vacanciers. Et plus précisément, parce qu’il faut bien commencer par une commune, celle pratiquée sur les massifs enneigés d’Orcières, dans les Hautes-Alpes. France Nature Environnement Paca s’est en effet associée à la Société alpine de protection de la nature pour déposer un recours gracieux, afin « de ne pas dénaturer un site phare du parc national des Ecrins ».

En cause, la délibération municipale portant sur la convention de « mise à disposition » d’un circuit de motoneiges sur le domaine de Merlette. « Si la mairie refuse de se conformer à la loi, nous irons au tribunal administratif », prévient Bernard Patin, membre de la FNE Paca, qui veut aussi obliger l’Etat, qui exerce un contrôle de légalité, à se positionner : « A chaque fois qu’on les interpelle, ils nous disent qu’ils préfèrent faire de la pédagogie. Cela fait dix ans que j’entends ce discours, et derrière rien ne suit ». Or, selon lui, la loi est claire à ce sujet, sans compter que « l’on matraque la population pour faire des économies d’énergie, et là on peut y aller, faire de la motoneige sans vergogne ! »

« Si c’était pour tourner en rond sur une piste, les gens ne viendraient pas »

Mais que dit donc cette loi réglementant la pratique de la motoneige à des fins de loisirs ? Laurent Reynaud, délégué général des Domaines skiables de France, éclaire nos lanternes : « La loi pose une interdiction de principe et deux dérogations, qui sont le convoyage vers un restaurant d’altitude dans le cadre d’une prestation globale de service, typiquement pour le dîner après la fermeture du domaine skiable. Et l’ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés, type circuits de motoneige. Cela doit faire l’objet d’un arrêté du maire. »

Reste à se mettre d’accord sur ladite notion de terrain sportif… Pas une mince affaire. Pour les écologistes, un itinéraire balisé pour la motoneige n’est pas un terrain, puisqu’il est accessible à d’autres activités sportives. « C’est surtout une incitation à des pratiques hors domaine skiable, qui perturbent la faune sauvage, dont certaines espèces particulièrement vulnérables en saison hivernale », argue Bernard Patin.

Une cinquantaine de bases motoneige en France

« Si c’était pour tourner en rond sur une piste, les gens ne viendraient pas, rétorque Christophe Tison, président du syndicat professionnel quad et motoneige. Ce n’est pas que du pilotage, on offre une expérience unique de faire une randonnée dans une station de ski, en pleine nuit, à une heure où il y a personne d’autre et où vous avez des points de vue incroyables. »

Installé à Méribel, il s’apprête à attaquer sa 38e saison et voit les procédures administratives se durcir d’années en années, « pour éviter d’ouvrir plus de terrains ». « Les associations écologistes font un lobbying énorme », regrette-t-il. Cas d’école encore récemment : la gendarmerie a saisi, en février 2022, une dizaine de motoneiges à Chamrousse, en Isère. L’affaire est attendue en cassation. « Pour l’instant, l’appel est suspensif », indique Christophe Tison, qui trouve l’histoire « rocambolesque ».

Pour lui, l’argument écologique « est difficile à mettre en avant ». « Il faut quand même rappeler qu’une station de ski, la plupart du temps, s’apparente à un important parc d’attractions avec des pistes modelées et damnées la nuit par des engins mécaniques qui consomment énormément d’énergie, tout comme les remontées. Dans cet environnement très travaillé, on est l’une des activités qui polluent le moins. » « Rien ne se fait sans l’accord de la mairie, elle a le dernier mot, ajoute-t-il. Les choses se passent en général en bonne intelligence. »

« Une activité prisée des séminaires d’entreprise »

Les Orres ont par exemple renouvelé en septembre la convention avec son prestataire de motoneige. « C’est un jeune du pays qui connaît très bien la montagne, l’activité est très cadrée et demandée par les familles », indique le maire de la station, Pierre Vollaire. « La motoneige fait partie de la vie de la station de longue date. Après, elle est là mais on n’a pas l’intention de la développer. »

« Ces dernières années, c’est une activité que l’on a moins vue dans les nouveautés mises en avant », constate de son côté France Montagnes, le site officiel des stations de ski en France, avant de préciser : « Cela reste une activité sympa et originale très prisée, et beaucoup proposée dans le cadre de séminaire d’entreprises ». Un succès, en somme, qui se fait plus discret. C’est sans compter le coup de projecteur des écologistes.