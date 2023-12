Dans la nuit de dimanche à lundi, un épisode inédit de précipitations en Savoie a fragilisé la montagne et a provoqué un nouvel éboulement dans la vallée de Maurienne, à quelques kilomètres de celui qui avait eu lieu en août dernier. « Cet épisode accompagné de la fonte d’une partie du manteau neigeux, est susceptible de provoquer une réaction des cours d’eau avec des coulées de boue et des glissements de terrain », avait précisé dimanche le préfet de l’Isère dans un communiqué. 20 Minutes fait le point alors que la vigilance pluie inondation vient de repasser d’orange à jaune dans le département ce mercredi soir.

D’énormes blocs de roche tombés à quelques mètres des habitations

D’après les témoignages relayés par TF1, c’est un « grand bruit » qui a réveillé des habitants du hameau des Sordières, à Saint-Michel-de-Maurienne, à 4 heures du matin, dans la nuit de dimanche à lundi. A quelques mètres de leur logement, un énorme bloc de roche de 100 m3 s’est décroché de la montagne.

Face à la menace d’éboulement de 300 à 400 m3 de rochers supplémentaires, les autorités ont ordonné l’évacuation du petit village. Au total, une vingtaine de personnes ont dû quitter leur habitation et ont été relogées dans des gîtes communaux à Beaune et au Thyl. Ils n’ont eu que quelques minutes les jours suivants pour aller récupérer leurs affaires.

Mercredi soir, la situation n’avait pas évolué et le hameau était toujours interdit d’accès, a indiqué à 20 Minutes, Pascale Excoffier, agent technique de la ville de Saint-Michel-de-Maurienne. Selon elle, il le restera « au moins jusqu’à la semaine prochaine, vu comment c’est dangereux ». En attendant, pas question de retourner sur les lieux. « On ne va pas prendre le risque de se prendre une pierre sur la tête, souligne-t-elle. Mais je pense qu’il est tombé encore plusieurs rochers vu comment c’était lundi ! »

Des géologues sur le terrain pour analyser la situation

Pascale Excoffier précise que la mairie a fait venir « des équipes spéciales » pour sécuriser les lieux et évaluer les risques. Des géologues étaient également sur place mardi. Selon les premières analyses partagées par France Info, c’est la quantité de précipitations tombées ces dernières semaines qui a favorisé les chutes de pierres.

Les eaux de pluie s’étaient infiltrées dans la montagne et avaient gelé, puis ont déstabilisé la roche lorsque les températures se sont adoucies. D’après les prévisions météorologiques, la situation devrait se calmer en fin de semaine. « La perturbation qui a donné de forts cumuls sur les Alpes et le Jura mardi et la nuit dernière est en train d’évacuer vers l’Italie, indique le bulletin de Météo-France. Actuellement, une accalmie temporaire se dessine, malgré des averses orageuses sur la Haute-Savoie. La limite pluie neige est en baisse vers 1.400/1.500 m, ce qui limite désormais les impacts hydrologiques des précipitations aux bassins de moyenne montagne. »