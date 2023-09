Apple, qui a présenté cette semaine ses deux derniers modèles de smartphones, entame une petite révolution. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro seront en effet rechargeables via un câble USB-C, et non plus un Lightning, comme c’était le cas pour les appareils à la pomme depuis 2012.

La maison californienne se plie ainsi aux exigences de l’Union Européenne, qui a décidé d’imposer pour tous les appareils électroniques, d’ici à la fin 2024, un seul et même câble (l’USB-C, donc). Qu’ils soient utilisateurs d’IPhone ou non, on a demandé à nos lecteurs et lectrices ce qu’ils en pensaient.

« Ça va me simplifier la vie »

Selon Franceinfo, plus de 110 millions de smartphones prendraient la poussière en France dans nos placards. Ce qui laisse imaginer le nombre de chargeurs et de câbles qui les accompagnent. Alors pour certains consommateurs, l’utilisation d’un fil unique pour tous les modèles est bien accueillie. « C’est une mesure qui va vraiment me simplifier la vie, je n’en pouvais plus de tous ces câbles qui traînaient sans arrêt », raconte Sara, qui a répondu à notre appel à témoins.

iOS, Android… Paulo ne s’est jamais résigné à choisir entre les deux systèmes, et se dit aujourd’hui ravi. « C’est génial pour ceux qui ont à la fois un Android et un IPhone, enfin le même chargeur ! ». Charles est plus mesuré, mais content aussi : « Moi, je suis team Samsung, mais ma femme team IPhone. Alors je vois cette universalisation des chargeurs d’un bon œil, ça fera moins de câbles quand nous voyageons ou quand nous sommes dans la voiture ».

Et si Pénélope souligne l’initiative, elle estime tout de même que ce rapprochement aurait pu arriver bien plus tôt. « C’est une bonne idée, plus besoin d’aller chercher un chargeur spécial ou un câble, plus de galères. Mais (…) il a fallu quasiment trente ans pour faire passer une telle loi. »

« Va falloir gérer un stock supplémentaire »

Cette nouvelle législation européenne a notamment pour but de réduire la quantité de déchets électroniques, et de faire faire des économies aux consommateurs. Mais cela ne convainc pas tout le monde. « J’aurai préféré restée tel quel, car j’ai déjà plusieurs chargeurs Lightning et cela va m’obliger à en racheter… », soupire Delphine.

« Et dire qu’avant, j’avais un stock de câbles Lightning qui m’allaient bien et que j’avais depuis plusieurs années. Maintenant, va falloir gérer un stock de câbles supplémentaires en USB-C, le temps que toute la famille soit équipée de téléphones avec cette norme… Pour finir par jeter mes Lightning. Bref, ça ne sert à rien, quel gâchis », souligne Patrick.

« La fin d’une époque »

Ce passage à l’USB-C va-t-il convaincre certains de passer chez Apple ? Ce ne sera en tout cas pas le cas de Françoise « Je n’utilise pas d’iPhone. C’est du snobisme, il n’y a rien qui justifie les prix exorbitants par rapport aux autres produits. Leur politique de non-réparation, d’inventions pour empêcher les réparations par des indépendants tels que le changement des pas de vis, collage de la batterie…, m’exaspèrent. Voir ces gens qui se précipitent et font la queue pour acheter le dernier modèle est ridicule », confie-t-elle.

Patrick, lui, remet justement en cause la durée de vie des chargeurs, « Les câbles de Mac et d’IPhone, c’est une catastrophe, ça ne tient jamais, ça jaunit, ça s’effrite… », les modèles sont pourtant certifiés MFI par Apple, un label qui garantit leur fiabilité.

Quoi qu’il en soit, les consommateurs devront faire avec ce nouveau fil blanc. Comme le résument Flavie et Patrice, c’est la « fin d’une époque ».