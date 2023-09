Chez Apple, ils sont « impatients que l’iPhone 12 continue à être disponible en France ». Le géant du secteur de l’informatique va mettre à jour son appareil, afin de se conformer aux normes européennes sur le niveau d’émission d’ondes et obtenir la levée du retrait de sa commercialisation, a appris vendredi l’AFP.

« Après discussions et comme demandé par l’ANFR (l’agence des fréquences), le constructeur Apple m’a assuré qu’il mettrait en place dans les prochains jours une mise à jour sur l’iPhone 12 », a affirmé Jean-Noël Barrot, ministre délégué au Numérique, dans une déclaration transmise à l’AFP.

Une mise à jour logicielle à venir

« Nous publierons une mise à jour logicielle pour les utilisateurs français afin de tenir compte du protocole utilisé par les autorités françaises de régulation », a souligné un porte-parole d’Apple dans une déclaration distincte. « Nous sommes impatients que l’iPhone 12 continue à être disponible en France », a-t-il ajouté.

« L’ANFR se prépare à tester rapidement cette mise à jour qui permettrait à terme de rendre le modèle conforme », a déclaré vendredi Jean-Noël Barrot. A défaut, le ministre avait déclaré qu’il était prêt à demander le rappel de tous les appareils de ce modèle.

Apple conteste toujours

Ce vendredi 15 septembre, la marque à la pomme conteste toujours les mesures qui lui sont reprochées, « liées à un protocole de test spécifique utilisé par les régulateurs français et non à un problème de sécurité ». Néanmoins, Apple accepte de rentrer dans le rang et précise qu’une mise à jour logicielle sera publiée pour les utilisateurs français « afin de tenir compte du protocole utilisé par les autorités françaises de régulation ». Un correctif que d’autres fabricants ont déjà opéré pour certains de leurs smartphones non conformes et qui a pu permettre à leur DAS d’être réduit.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « rien n’indique pour l’instant que l’exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine ».