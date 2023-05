211.800. C’est le nombre de cambriolages constatés en France en 2022 (source : SSMSI). En hausse de 11 % en un an, ces infractions imposent encore et toujours la plus grande vigilance. S’il n’existe pas de recette miracle pour se prémunir d’une intrusion à son domicile, un système de surveillance peut dissuader, voire confondre d’éventuels malfrats. La nouvelle caméra WelcomeEye Look de Philips veut s’y employer. 20 Minutes a pu la tester durant les dernières vacances scolaires.

Motorisation et autotracking

Après sa caméra d’extérieur WelcomeEye View et son interphone vidéo WelcomeEye Connect, Philips continue de creuser le sillon de la sécurité connectée. Nouvelle pierre à cet édifice, la caméra WelcomeEye View est dédiée à la surveillance de nos intérieurs. De petite taille (13,5 x 8 cm), assez élégante avec son esthétique blanche et grise qui diffère de celle (généralement noire) des autres caméras du genre, elle peut soit se poser sur un meuble, soit se fixer au plafond à l’aide du système d’accroche fourni. Dommage que son câble d’alimentation (USB-C vers secteur) ne mesure que 1,10 mètre : cela n’en facilite pas forcément l’intégration, même s’il est possible d’en changer.





La caméra WelcomeEye Look de Philips peut être posée ou accrochée au plafond. - Philips





Cette caméra est motorisée et intègre un système d’autotracking (suivi automatique). Dès qu’elle détecte une présence ou une silhouette humaine, la WelcomeEye Look suit sa cible et le la lâche pas. Comme nous l’avons constaté, elle déclenche aussitôt une notification sur le smartphone de son propriétaire et enclenche un enregistrement vidéo. Celui-ci est effectué directement sur la carte microSD (8 Go) fournie, logé sous l’optique. Le système de détection est suffisamment précis pour ne pas alerter en cas de détection d’un animal, ce qui évite les alertes intempestives. Un plus !

A l’horizontale… plutôt qu’à la verticale !

Avec son angle de vision de 355° à l’horizontale et de 75° à la verticale, la caméra est supposée ne souffrir que de peu d’angles morts. Bémol, cependant : l’autotracking effectué ne fonctionne qu’à l’horizontale et non à la verticale. Si un éventuel cambrioleur repéré dans votre salon venait à monter à l’étage, la caméra en perdrait rapidement la trace. Il n’y a qu’en prenant la main sur l’appareil à distance, depuis l’écran de son smartphone, que l’on peut orienter l’objectif sur tous ses axes… parfois avec une certaine latence entre le moment où l’on appuie sur l’écran de son smartphone et celui où l’objectif de la caméra bouge effectivement.

Nous avons aussi pu constater que la caméra n’est pas capable de « regarder » ce qui se passe juste sous son œil. Posée sur une commode dans notre salon, elle ne pouvait ainsi pas observer ce qui se trouvait sur la table basse devant notre canapé, éloigné de 1,50 mètre, durant nos essais. Placée dans un angle, elle n’éprouve en revanche aucune difficulté pour balayer largement du regard la pièce. Un volet peut se rabattre manuellement ou être piloté à distance pour occulter l’objectif.

Zoomer pour identifier

Qu’elles soient enregistrées dans l’historique des détections sur la carte microSD ou visionnées en direct depuis un smartphone, les images sont en 2K. Cette bonne définition (1.440 x 560 pixels) possède un avantage certain : de jour, comme de nuit, il est possible de zoomer sur un détail sans que la qualité visuelle ait à en souffrir. S’il n’est pas forcément possible de vérifier à distance si un coffret à bijoux a été vidé de son contenu, identifier un visage n’en sera que plus aisé ! La caméra C6 2K + d’Ezviz que nous avons récemment testée fait un peu mieux cependant, avec une définition 2K +, soit 2.560 x 1.440 pixels.





Un volet se rabat sur l'objectif de la caméra WelcomeEye Look de Philips - Philips





La WelcomeEye Look intègre parallèlement une sirène de 90 dB. A défaut de réveiller le quartier, cette alarme (du niveau de celle d’un détecteur de fumée) a toutes les chances de décourager un importun. Cette fonction peut être désactivée. On peut donc aussi utiliser la caméra pour veiller à ce que les enfants soient bien rentrés de l’école : les parents sont alertés de leur arrivée, sans que leur progéniture en prenne plein les oreilles en pénétrant dans la maison.

Pas de cloud, pas d’images ?

Vendue 129 euros, la caméra WelcomeEye Look offre des prestations tout à fait correctes, sans pour autant révolutionner le monde des caméras d’intérieur motorisées. Elle est au juste prix. Développée pour Philips par la firme tourangelle Avidsen (spécialiste en solutions connectées pour la maison), elle possède le mérite de la fiabilité, même si nous avons trouvé que son application méritait d’être plus aboutie et intuitive.

Attention également : si le fabricant ne propose pas d’abonnement pour le stockage des images capturées dans le cloud, ce parti pris certes plus économe pour l’utilisateur possède néanmoins un revers. Les images se trouvant à bord de la carte microSD de la caméra, il n’y a aucun moyen de les retrouver en cas de vol de l’appareil… à moins de les avoir téléchargées préalablement sur son smartphone.