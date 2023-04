Apprendre une langue, c’est, aussi, se confronter à la population locale. Saliha Ouldyerou, enseignante en français langue étrangère (FLE) à Montpellier (Hérault), encourage ses étudiants, depuis toujours, à se jeter à l’eau. « Je leur propose, par exemple, d’aller visiter une exposition, ou d’aller commander une bûche, dans une pâtisserie, confie-t-elle à 20 Minutes. Faire ce pas, c’est essentiel. Quand on est étranger, dans un pays où l’on apprend la langue, des choses aussi simples peuvent être très compliquées. »

Ces expérimentations grandeur nature ont donné l’idée à cette professeure montpelliéraine de créer une application innovante, Sankliché, qui propose à ceux qui apprennent le français une méthode pédagogique basée sur de petits défis.









Essayer un vêtement, demander son chemin…

« Chacun de ces défis sera classé par catégories, et par difficulté, selon les niveaux, poursuit l’entrepreneuse. Les utilisateurs seront libres de choisir le challenge qu’ils ont envie de relever. Cela peut être, par exemple, de se rendre au marché, et d’interroger un vendeur sur quels sont les fruits de saison. De demander son chemin dans la rue. Ou d’aller essayer un vêtement, dans un magasin. On pourra ensuite partager la preuve de la réalisation du défi, une photo ou une petite vidéo par exemple, sur l’application. »

Les challenges sont ainsi postés à l’appréciation de la communauté des apprenants de Sankliché, mais aussi de Français bénévoles, prêts à se connecter pour leur donner un coup de pouce. L’application est en pleine construction. Elle devrait sortir cet été. Avec ce projet innovant, Saliha Ouldyerou a séduit La ruche, une structure qui accompagne les entreprises, dont elle est lauréate. La Montpelliéraine a aussi tapé dans l’œil d’Orange, qui a sélectionné son projet, dans le cadre de son dispositif Femmes entrepreneuses.