A l’Ehpad Belle Viste, à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault), près de Montpellier, les pensionnaires s’envolent pour l’Islande ou la Malaisie. Sans sortir de leur établissement. Grâce à la start-up montpelliéraine Feel U, c’est avec des casques de réalité virtuelle que ces mamies et ces papis partent en goguette. Les personnes âgées sont « émerveillées, fascinés d’être sur un fauteuil, dans sa chambre, et de voyager à l’autre bout du monde, sourit Cyrile, l’un des animateurs de cet Ehpad héraultais. Ça réveille des souvenirs, ou ça éveille des désirs de voyages ».

A l’origine, c’est un tout autre projet qui animait cette jeune entreprise montpelliéraine : elle immergeait, dans des caravanes dont les fenêtres avaient été remplacées par des écrans, dans de jolis panoramas, à Saint-Guilhem-le-désert ou à l’autre bout du monde. « Nous avions de plus en plus de demandes, confie David Verrière, le cofondateur et directeur technique de Feel U. Mais une caravane, ce n’est pas facilement déployable. Nous nous sommes donc intéressés à la réalité virtuelle. »

« Le bénéfice recherché, c’est la parole »

Elle a développé des solutions, faciles à prendre en main pour des animateurs ou des soignants dans les maisons de retraite, qui font vivre aux pensionnaires des expériences qu’ils n’auraient sans doute pas pu vivre autrement. Feel U a développé un catalogue fait maison, renouvelé chaque mois, de plusieurs dizaines de voyages immersifs. Dont certains sont commentés. Des balades sous l’eau en Malaisie, au Mont Saint-Michel, dans les gorges du Tarn ou sur le Canal du Midi. Ou des expériences plus singulières, comme une visite des cuisines du chef étoilé nîmois Jérôme Nutile, du parapente, un petit tour avec des chiens de traîneau, sur un paddle, ou même un tour en montgolfière.

« Le bénéfice recherché, c’est la parole, poursuit le cofondateur de la start-up. Les personnes se retrouvent dans des décors connus, ou qu’elles découvrent. Une fois qu’elles enlèvent le casque, elles vont se mettre à parler. De sujets positifs. L’objectif, c’est de casser la morosité, de leur faire faire des choses qu’elles ne font pas. » Ça réduit l’anxiété, le stress, la solitude, note David Verrière. La maison de retraite peut même immerger complètement ses pensionnaires dans un univers, en proposant, en plus d’un voyage en réalité virtuelle en Islande, « de manger du poisson au restaurant, faire découvrir des informations sur la géologie du pays, etc., pour stimuler d’autres sens, et favoriser les échanges », sourit le cofondateur de l’entreprise.

Les personnes âgées peuvent voyager ou vivre des expériences grâce à la réalité virtuelle - Feel U

« Ce ne sont pas des choses qui vont surprendre ou mettre les personnes mal à l’aise »

Ces reportages ont toutefois été créés spécifiquement pour un public âgé. Pas question d’embringuer mamie et papi dans un grand huit ou de se faire courser par des dinosaures. « Ce ne sont pas des choses qui vont surprendre ou mettre les personnes mal à l’aise, bien sûr, note l’entrepreneur. La caméra est placée à la hauteur d’une personne en fauteuil, pour qu’il n’y ait pas de sensation de vertige. Il n’y a pas de flashs lumineux, pas de discours négatifs. Ce sont toujours des immersions positives. »

Et souvent, des souvenirs ressurgissent. « Je me souviens de Jeannette, qui a 95 ans, à qui on a montré le Mont-Aigoual en décembre, sourit David Verrière. Et comme elle a vécu en Lozère, elle s’est rappelé des batailles de boules de neige, avec son frère. Elle nous disait qu’elle y allait fort ! » La start-up propose aussi son dispositif dans des unités protégées, auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzeihmer. « Certains résidents, qui souffrent de troubles cognitifs, parlent comme s’ils étaient sur place, pendant l’expérience, explique Cyrile, animateur à l’Ehpad Belle Viste. Il y a un voyage sur un bateau-mouche, ils disent "Tiens, il fait beau", ou "Il y a du monde". » Feel U commence aussi à rajeunir un peu son public, en intervenant auprès d’hôpitaux pour enfants ou d’adolescents et de foyers pour les personnes atteintes d’un handicap.