L’appli Work in music met les cours en chansons pour mieux les mémoriser

A l’approche des examens, pour bûcher à fond ses cours, chacun a sa petite technique. Certains fabriquent de petites fiches bristol, d’autres s’enregistrent ou surlignent ce qu’il faut retenir en fluo. Johanes Adedemi, lui, avait une tout autre méthode, quand il était au lycée : avec ses amis, il mettait ses cours de philosophie et d’histoire-géographie en musique, pour les mémoriser plus facilement. « On n’avait pas forcément de très bonnes notes, dans ces matières, on était plus des matheux, confie le Montpelliérain à 20 Minutes. Et ça a fonctionné ! On n’avait pas 20, mais on est passé de 7 ou 8 à 12. »

Des années plus tard, en 2018, il s’est souvenu de cette drôle de technique qu’il utilisait au bahut, lors d’une soirée chez des amis. « Ma pote a dit à son fils, qui avait tout le temps des écouteurs dans les oreilles, « Si seulement tu pouvais autant travailler tes cours que tu écoutes de la musique ! », se souvient-il. Ça a été un déclic. »









Pour ceux qui ont une mémoire auditive… Ou visuelle

Johanes Adedemi a créé Work in music (Wim), une application de streaming, disponible sur Androïd et iOS, qui propose aux élèves d’écouter des leçons transformées en chansons. Ces petits clips (à découvrir ici), coréalisés par des enseignants et de jeunes talents de la musique, permettent ainsi de mémoriser les dates clés de la Guerre d’Algérie, les usages des fonctions dérivées ou la conjugaison de To be, en anglais.

« Beaucoup d’enfants écoutent de la musique, et beaucoup ont une mémoire auditive, confie l’entrepreneur. Ça peut permettre à ces enfants d’apprendre leurs cours autrement. » Et pour ceux qui ont une mémoire plutôt visuelle, les petits clips proposés par Work in music incluent, aussi, les paroles des chansons. Pour l’instant, l’application, qui vient d’être lancée, ne propose que des cours pour les lycéens, notamment les mathématiques, la philosophie, l’économie, l’histoire-géographie, les sciences de la vie et de la terre, l’espagnol et l’anglais. Mais l’équipe de Work in music planche sur une version pour les écoliers, les collégiens et les étudiants. Plusieurs abonnements sont proposés, notamment une souscription mensuelle (11,99 euros) et annuelle (95,99 euros).