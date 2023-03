Les hackers ont réussi leur coup. Des données ont bel et bien été volées sur les serveurs de la ville de Lille durant la cyberattaque qui a visé la collectivité le 1er mars, a indiqué, ce vendredi, la mairie, faisant état d’une demande de rançon.

Les investigations « menées par la police judiciaire (…) puis par les experts techniques, confirment que des données ont été prélevées dans certains serveurs de la Ville de Lille, dont il apparaît que certaines seraient à caractère personnel », précise la municipalité, dans un communiqué.

Accès aux messageries pros suspendu

Quatre agents municipaux avaient reçu, mercredi, « via leur messagerie personnelle un message selon lequel des informations auraient été récupérées permettant la demande d’une rançon », ajoute la mairie. Contactée, elle n’a pas souhaité s’exprimer sur la nature des données volées, ni sur la crédibilité de la demande de rançon.

Depuis le 1er mars, les services informatiques de la ville et des communes associées de Lomme et Hellemmes sont largement perturbés par l’attaque. L’accès aux messageries professionnelles des élus et agents reste suspendu, selon la mairie, ce qui contraint les usagers à de nombreuses démarches sur papier.

Les piscines, les musées et le zoo, dont l’entrée était restée gratuite les deux premières semaines faute de caisse informatisée, sont de nouveau payants depuis mercredi, mais uniquement en espèces ou chèques. Il n’est, par ailleurs, toujours pas possible d’emprunter de livres dans les médiathèques.