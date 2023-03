Retour à l’âge de pierre. Ce mercredi matin, la mairie de Lille a reconnu être l’objet d’une cyberattaque. « La ville de Lille subit actuellement une intrusion dans son système d’information », explique-t-on dans un communiqué. On ignore encore l’étendue des dégâts causés par les pirates, notamment s’il y a eu des fuites de données.

La ville a précisé que « des mesures de mise en sécurité et de protection des données ont été prises », dès la découverte de l’intrusion, vers minuit, ce mercredi matin. « Nous avons reçu une alerte de l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) qui, elle-même relayait une information qu’elle avait reçue », explique Audrey Linkenheld, 1re adjointe au maire en charge de la Transition écologique et développement soutenable. Après vérification que la menace était avérée, « tous les systèmes ont été coupés », poursuit-elle.

Des services publics maintenus

De ce fait, il se trouve que le fonctionnement de nombreux services est perturbé. L’accès au standard de la municipalité est « inopérant jusqu’à nouvel ordre », ainsi que, selon nos informations, les numéros de téléphone fixes des équipements sportifs et culturels (zoo, musées, piscines). D’autres services publics continuent de fonctionner, mais en mode dégradé « en raison de l’impossibilité momentanée d’accéder à certains logiciels ».

Néanmoins, la mairie assure que les rendez-vous physiques programmés avec les usagers sont maintenus. Pour autant, les démarches administratives demanderont davantage de temps, notamment pour l'Etat civil qui ne fonctionne que de « façon manuscrite ». Malgré tout, « les équipements publics culturels, sportifs et de loisirs sont ouverts », assure la ville.









La ville a déposé plainte et une enquête a été ouverte par la police judiciaire. Des investigations ont d’ailleurs été menées au cours de l’après-midi dans différents services de la mairie. A ce stade, ni les auteurs, ni les motivations de cette attaque ne sont connus. « Un diagnostic technique est en cours et nous espérons en savoir davantage dès jeudi », a précisé Audrey Linkenheld, 1re adjointe au maire en charge de la Transition écologique et développement soutenable. En attendant le diagnostic, l’ensemble des ordinateurs des services municipaux de Lille, Hellemmes et Lomme doivent rester éteints. En revanche, le système de vidéoprotection de la ville ainsi que son tout nouveau centre de supervision urbain fonctionnent toujours, son système informatique étant autonome.