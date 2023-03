Cela fait deux semaines, ce mercredi, que la municipalité de Lille fonctionne au ralenti après le piratage de son système informatique. Une intrusion détectée en pleine nuit, le 1er mars, dont on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants. Toujours est-il que, depuis, les ordinateurs de la ville sont éteints et l’enquête de la police judiciaire se poursuit. Mais ce mercredi, il y a du nouveau.

« Quatre agents de la ville de Lille ont reçu, via leur messagerie personnelle, durant ces dernières heures, un message selon lequel des informations auraient été récupérées permettant la demande d’une rançon », explique la municipalité dans un communiqué. On ne sait pas à quel montant prétendent les auteurs des messages ni de quel type d’informations ils disposent. « Nous n’avons aucun élément permettant d’accréditer cette demande », ajoute le communiqué.

Vrais pirates ou petits opportunistes ?

En effet, il pourrait aussi bien s’agir des auteurs du piratage que de petits malins, étrangers à cette attaque, mais voyant là un bon moyen de se faire de l’argent. « Bien évidemment, cette situation a été immédiatement signalée à la CNIL, à l’ANSSI et à la police judiciaire », précise la mairie. En interne, il a été rappelé aux agents municipaux les règles de base s’ils devaient recevoir un tel mail : ne pas y répondre, ne pas ouvrir les éventuelles pièces jointes associées et signaler immédiatement le message à leur hiérarchie.









Sur le fonctionnement de la ville, on reste en mode dégradé pour assurer la continuité du service public. La ville avait tenu à maintenir ouvertes les structures culturelles et sportives malgré l’impossibilité de faire fonctionner les billetteries. Et faute de pouvoir faire repartir les machines, c’est une billetterie à l’ancienne qui va être mise en place dès jeudi, format papier, payable en espèces ou par chèque.