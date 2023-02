Alors que le robot conversationnel ChatGPT est l’attraction du moment, que Microsoft annonce l’intégrer dans son moteur de recherche Bing, la course à l’IA (Intelligence artificielle) bat son plein. Lors d’une présentation à la presse qui se tenait à Paris le 8 février 2023, Google a dévoilé ses propres avancées en matière d’intelligence artificielle. 20 Minutes y était.

Outre son chatbot nommé Bard (actuellement en phase de test et devant contrer ChatGPT), la firme de Mountain View a levé le voile sur les dernières innovations proposées par son moteur de recherche.

Multisearch : pour tout trouver… en mieux

Présent dans la barre de recherche Google (sous Android mais aussi iOS), l’outil Lens (symbolisé par l’icône d’un appareil photo), permettait jusqu’à présent d’identifier des objets. Mais Google veut aller plus loin. En lui associant l’outil Multisearch, il est désormais possible d’associer des mots à votre recherche.

Exemple : vous craquez pour une chaise repérée dans un restaurant et la verriez bien dans votre salon ? Vous voulez savoir si elle existe aussi en beige ? Une fois l’objet photographié et identifié par Lens, tapez « beige » dans le champ de recherche Multisearch. Bingo : des photos apparaissent, montrant que le meuble existe aussi dans votre couleur préférée ! Mais pouvez-vous l’acheter quelque part ? Rien de plus simple : tapez cette fois « à proximité » pour éventuellement trouver un magasin qui la proposerait en beige. Cette fonction est déjà disponible en France.

Live View : pour se laisser guider… sans effort

Seulement disponible dans certaines grandes villes (Londres, Los Angeles, New York, Tokyo, mais aussi Paris), la fonction Live View permet d’être mieux guidé lorsque l’on est dans la rue ou un centre commercial, et que l’on recherche un lieu ou une chose de précis. Vous vous trouvez dans une rue et voulez boire un café ?





Google a dévoilé ses nouveaux outils à base d'intelligence artificielle pour nous guider. - Capture





Activez la fonction dans le champ de recherche Google, et pointez votre smartphone sur la rue. En combinant vue réelle, réalité augmentée et intelligence artificielle, Live View vous guide simplement en superposant des informations sur les échoppes environnantes, leur affluence, les prix pratiqués, mais aussi la façon avec laquelle vous pouvez vous y rendre.

Vue immersive : Pour préparer une visite… sans se fatiguer

Combinant des milliards de vues aériennes et Street View, la fonction Vue immersive permet, par exemple, de préparer sa visite d’un musée. Ainsi est-il possible de visualiser en amont le bâtiment en 3D (avec l’évolution météo du jour selon l’horaire où vous souhaitez vous y rendre !), de savoir ou s’en trouve l’entrée, quelles sont les zones et heures d’influence…

Il est même possible de repérer le petit restau à côté ou l’on croquera un morceau, de pénétrer à l’intérieur, d’en visualiser la déco… Assez bluffante Vue immersive n’est pas encore proposée à Paris, mais seulement à Londres, Los Angeles, San Francisco et Tokyo.