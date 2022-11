La chaîne de fabrications se grippe, et toute l’organisation d’Apple se retrouve en difficulté à l’approche des fêtes de fin d’année. Le géant américain a indiqué que son principal site de production, situé à Zhengzhou, « fonctionne actuellement avec une capacité significativement réduite », depuis la découverte d’un foyer de cas positifs au Covid-19.

Les livraisons de l’iPhone 14 Pro seront « plus faibles qu’anticipées » après le confinement de cette usine.

« Comme nous l’avons fait depuis le début de la pandémie, nous faisons passer en priorité la santé et la sécurité des ouvriers de notre chaîne d’approvisionnement », a précisé la marque à la pomme dans un communiqué.

Des employés qui quittent l’usine pour échapper au confinement

Le groupe taïwanais Foxconn, principal sous-traitant d’Apple et plus grand employeur du secteur privé en Chine, est confronté depuis octobre à une hausse de cas de Covid-19 à Zhengzhou, la plus grande usine d’iPhone au monde.

D’abord confinés, des centaines d’employés exaspérés par leurs conditions de vie se sont enfuis en catastrophe de l’usine la semaine dernière.









Apple dépend beaucoup de la Chine, où elle fait fabriquer plus de 90 % de ses produits. Le pays est également l’un des plus importants marchés de la marque. Pour les fêtes, l’entreprise et les experts tablaient sur une forte demande pour les iPhone 14 et 14 Pro Max.