Nouveau record ! Pour sa 6e édition, le Z Event, qui s’est achevé dans un festival de confettis dans la nuit de dimanche à lundi, à Montpellier (Hérault), a amassé 10.182.126 euros, soit un peu plus de 100.000 euros que l’édition 2021. Une édition marquée notamment, cette année, par la présence d’Alain Chabat, qui a ressorti, pour l’occasion, son tablier du Burger Quiz, pour animer un questionnaire de culture générale.

Quatre ONG et associations engagées pour l’écologie se partageront la cagnotte : Sea Shepherd France, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), WWF et The Sea Cleaners.





Merci 💚 #ZEVENT22 pic.twitter.com/Qq3PCBaTP3 — Z Event (@ZEventfr) September 12, 2022



« Irréel »

« J’en reviens pas de ce qu’on a fait, c’est irréel », a tweeté Zerator, le cofondateur de l’événement caritatif, créé en 2017. « Les mots me manquent, et parfois il faut savoir rester simple, a écrit, de son côté, son camarade Dach. Donc, à toute la communauté du Z Event : Merci. Je me prosterne humblement à vos pieds. »









Emmanuel Macron a, comme les années précédentes, salué la prouesse. « Merci de vous mobiliser avec Z Event pour nous battre pour limiter les émissions et répondre à ces dérèglements climatiques qui sont déjà là », a dit le Président de la République, dans une vidéo, sur Twitter. Une vidéo lourdement critiquée par plusieurs streameurs, notamment Antoine Daniel, qui ont vu, dans ce message, une récupération.