C’est parti pour la 6e édition de ZEvent. Le marathon caritatif a été inventé en 2016 avec l’édition Avengers par Adrien Nougaret ( ZeratoR) et Alexandre Dachary (Dash). Sur Twitch, l’évènement détient le record mondial de levée de fonds pour des organisations caritatives. L’année dernière, le marathon de streaming de jeux vidéo a rapporté dix millions d’euros à Action contre la faim. Mais qu’est-ce que c’est exactement ZEvent ? 20 Minutes se penche pour vous sur ce rendez-vous annuel ultra populaire sur Twitch qui débute ce soir à 19h30.

Comment fonctionne ZEvent ?

Chaque année, ZEvent rassemble des streameurs connus et les internautes peuvent les regarder en direct. Ces stars de Twitch, comme ZeratoR qui compte 1,4 million de followers sur la plateforme ou Domingo qui en possède 1,5 million, s’adonnent à différentes activités. Jeux vidéo, chant, dessin… Et même une version Twitch du Burger quiz avec en invité star Alain Chabat. Intitulée Questions pour un streamer, burger édition, elle sera diffusée samedi à 20 heures.

Toutes ces activités visent à récolter des dons pour des associations. De nombreux streameurs proposent d’ailleurs de faire des activités en fonction des paliers de dons qu’ils atteindront, ce sont des « donation goals » (des objectifs de dons). Ainsi, si les spectateurs veulent regarder le streamer AlphaCast faire des pompes, ils devront donner 20.000 euros.

La streameuse Ultia propose, elle, de jouer au jeu vintage - sorti en 2001 tout de même - Barbie sauve les animaux quand le palier de dons atteindra 10.000 euros. D’autres motivent leurs fans en proposant de tester des sodas aux goûts étranges, de créer des musiques, d’organiser des combats de boxe ou encore de faire du surf avec d’autres streameurs.

Où va l’argent récolté par ZEvent ?

ZEvent a gagné en pouvoir de frappe au fil de ses éditions. En 2017, le stream avait récolté 500.000 euros pour la Croix Rouge. Mais, chaque année, les dons récoltés augmentent tout comme la popularité de l’évènement. Après avoir versé plus de dix millions d’euros à Action contre la faim l’année dernière, ZEvent se penche cette année sur l’environnement.

L’édition 2022 de l’évènement reversera ses dons à cinq associations qui ont été choisies par les fans lors d’un vote en ligne. Cette décision fait suite à une polémique et au retrait de l’association qui devait, à l’origine, récolter les dons. En effet, la fondation GoodPlanet avait été accusée par de nombreux fans du marathon caritatif de faire du « greenwashing », notamment parce qu’elle collabore avec TotalEnergies et BNP Paribas. L’association était aussi critiquée pour ses liens avec le fondateur de l’anthroposophie, Rudolf Steiner, et sa promotion de la biodynamie.

Parmi les 22 associations proposées par les organisateurs de l’évènement ont donc été retenues : Sea Shepherd France, La Ligue pour la protection des oiseaux, WWF France, Time for the Planet et The SeaCleaners. Chacune de ses associations recevra une part égale des dons.

C’est si populaire que ça ?

Absolument ! ZEvent est immensément populaire. Cinquante-sept streameurs doivent participer à l’évènement qui débute aujourd’hui pour se terminer dimanche. Mais ce marathon caritatif draine à présent aussi au-delà de la sphère Twitch qui compte déjà de nombreuses stars francophones. On a évoqué l’icône qu’est Alain Chabat plus tôt mais d’autres artistes, sportifs ou encore Youtubeurs répondront présents. C’est le cas par exemple de Bigflo & Oli et de Soprano qui vont donner un concert pour soutenir l’évènement.

Le classement des streamers francophones en fonction du nombre d'heures vues. - Sullygnome & Twitchtracker

En 2021, ZEvent avait attiré de très nombreux spectateurs, avec notamment un pic record d'un million de viewers lors de la journée du dimanche. Les stars de Twitch attirent leurs propres viewers à l’évènement alors que certains cumulent plus d’un million d’heures vues rien qu’en août 2022, à l’instar d’Etoiles ou de Ponce. Cécile et Hugo font partie des habitués de l’évènement. Ils envisageaient même de poser leur lundi afin de se remettre de ce week-end marathon dont ils ne veulent pas perdre une miette. « On sera devant tout le week-end », explique Hugo à 20 Minutes.

« Ce week-end, c’est pyjama et ZEvent à fond ! », renchérit sa compagne, qui note toutefois qu’ils seront probablement « fatigués » le lundi après ce marathon. Une perspective qui n’entame pas leur enthousiasme. Ils auront le cœur et le portefeuille légers lundi car tous deux font des dons chaque année de 20 à 100 euros, selon les éditions. Reste à savoir si ZEvent 2022 parviendra à battre l’édition précédente qui avait été l’année de tous les records, du côté des viewers comme des donations. A vos écrans !