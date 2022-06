Le nom de la société est inconnu du grand public. En une dizaine d’années, Broadpeak s’est pourtant fait un nom sur le marché du streaming vidéo. Implantée à Cesson-Sévigné près de Rennes, elle commercialise ses solutions auprès de 125 clients. Et pas des moindres puisque Broadpeak collabore avec des poids lourds du secteur comme Orange, Bouygues Telecom, Deutsche Telekom ou Dazn, sorte de « Netflix du sport ». « Cela représente un parc de 200 millions de téléspectateurs dans une cinquantaine de pays », souligne son PDG Jacques Le Mancq.

Les abonnés de Telecom Italia bénéficient ainsi de la technologie développée par la société bretonne pour suivre en direct les rencontres de football de Serie A. Idem en Amérique du Sud et en Amérique où Broadpeak fournit des géants du divertissement ou de la téléphonie comme HBO ou l’opérateur Claro. « On met tout en œuvre pour améliorer la qualité et la rapidité du streaming vidéo », indique Jacques Le Mancq, un ancien cadre de chez Technicolor qui a monté Broadpeak avec cinq associés.

Elle vise 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2026

Avec l’explosion du streaming vidéo et la multiplication des plateformes, les affaires sont florissantes pour l’entreprise rennaise qui a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 33 millions d’euros, avec une croissance annuelle moyenne de 40 % depuis 2015. Elle se prépare désormais à franchir un nouveau cap avec une entrée en Bourse (Euronext Growth) qui sera effective à compter du 13 juin. « Cela doit nous permettre de gagner en notoriété et en visibilité et de lever 20 millions d’euros pour conforter notre avance technologique », souligne le PDG.

Si le succès est au rendez-vous, il espère rapidement tripler le chiffre d’affaires de sa société et atteindre le cap des 100 millions à l’horizon 2026. En plein développement, Broadpeak, qui emploie 241 salariés, prévoit d’ailleurs des recrutements pour renforcer les équipes de son siège à Cesson-Sévigné. Elle recherche principalement des profils d’ingénieurs ou de développeurs.