« A 22 heures, ils éteignent la musique », promet Rachida Dati au présentateur Maxime Switek ce 24 avril au soir du second tour de l'élection présidentielle sur BFM TV. Derrière le plateau de télévision délocalisé sur le Champ de mars, les partisans d’Emmanuel Macron dansent encore. Emmanuel Macron vient de remporter le second tour de l’élection présidentielle.

La coqueluche des salles de rédaction

L’actuelle maire du VIIe arrondissement de Paris fait la tournée des plateaux de télévision chaque soir d’élection, qu’elle anime avec son sens de la repartie ou de l’incident.

Le seul intérêt de cette soirée, c’est Rachida Dati qui fout des atemis carotide à la demande. — Arnaud Coudry (@ArnaudCoudry) April 24, 2022

Volontiers agressive ou volubile, elle a la capacité de réveiller les échanges parfois trop policés du personnel politique.

Résultat, elle devient la coqueluche des salles de rédaction et des journalistes qui la réclament ou l’annoncent sur leur plateforme sociale préférée.

Rachida Dati est sur TF1 !!! — Julien Bellver 🇪🇺 (@julienbellver) April 24, 2022

Un « loser » et un « déserteur » qui est « condamné pour emplois fictifs »… Rachida Dati n’avait par exemple pas apprécié que le directeur de campagne de Valérie Pécresse, Patrick Stefanini, la dénigre sur un plateau de télévision. « Je n’ai pas de leçons à recevoir de Patrick Stefanini », avait assuré en réponse la maire LR du 7ème arrondissement de Paris et ancienne ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy sur franceinfo en février 2022 le qualifiant tour à tour de « loser » et de « déserteur ». Boum.

