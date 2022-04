A tour de rôle, les candidats éliminés au premier tour de la présidentielle s’expriment sur la victoire d'Emmanuel Macron. L’ancien candidat Reconquête à la présidentielle, Eric Zemmour, a attaqué : « C’est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. » Une référence aux candidatures successives de Jean-Marie Le Pen et de sa fille Marine.

Il a ensuite appelé le bloc national à « s’unir et se rassembler » pour les législatives, et a fait part de sa « déception » après la réélection d’Emmanuel Macron. « Reconquête sera à la pointe du combat pour lutter contre l’œuvre de déconstruction de notre pays menée par Macron. Nous combattrons pour nos idées dans chaque ville et dans chaque village de France, sur Internet et dans les médias », a annoncé Eric Zemmour sur Twitter.

« Il ne peut y avoir de victoire électorale sans l’alliance entre toutes les droites, entre les classes populaires et la bourgeoisie patriote, entre les grands-parents et leurs petits-enfants, entre la France périphérique et les habitants des métropoles qui veulent continuer de vivre dans une France française », a-t-il encore ajouté.

« Deux grands blocs politiques se forment, l’un macroniste et l’autre islamo-gauchiste », a-t-il ajouté en référence aux soutiens du président de la République d’une part et à ceux de Jean-Luc Mélenchon d’autre part. Face à eux, « notre responsabilité est immense, c’est pour cela que j’appelle à l’union nationale en vue des législatives ». « Notre coalition n’est pas une option, elle est une nécessité, elle est un devoir », a-t-il conclu.

Découvrez les résultats du second tour de l’élection présidentielle 2022 par ville, département et région sur 20 Minutes.