Une forme d’exploit après un premier quinquennat pourtant scandé de crises, des « gilets jaunes » au Covid-19. Emmanuel Macron a été reconduit pour un deuxième mandat, ce qui n’était encore jamais arrivé, hors période de cohabitation, depuis l’adoption de l’élection présidentielle au suffrage universel direct en 1962. Le président sortant a été réélu avec 57,6 à 58,5 % des voix face à Marine Le Pen (41,5-42,4 %) selon les premières estimations. D’emblée, les réactions sont tombées. Des félicitations d’Ursula von der Leyen, présidente de la commission européenne aux regrets du député LR Eric Ciotti « un vote par défaut » plutôt que « d’adhésion ». Inventaire.

Macron est « le plus mal élu des présidents de la Ve République », selon Mélenchon

Emmanuel Macron est « le plus mal élu des présidents de la Ve République », mais la défaite de Marine Le Pen « est une très bonne nouvelle pour l’unité de notre peuple », a estimé dimanche l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon. « Madame Le Pen et Monsieur Macron ont à peine plus du tiers des électeurs inscrits », a souligné Jean-Luc Mélenchon. Concernant la candidate de l’extrême droite, il a souligné que « la France a refusé clairement de lui confier » la présidence « et c’est une très bonne nouvelle pour l’unité de notre peuple ». Pour en savoir plus, c’est ici.

« Le résultat représente en lui-même une éclatante victoire », selon Le Pen

Marine Le Pen a estimé que son score était « une éclatante victoire ». « Les idées que nous représentons arrivent à des sommets (…) Le résultat représente en lui-même une éclatante victoire », a-t-elle déclaré depuis son QG électoral dimanche soir, peu après la publication des estimations qui donnaient Emmanuel Macron réélu. « Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s’opposer à Emmanuel Macron au second tour, avec tous ceux qui ont la France chevillée au corps », a-t-elle ajouté. « Je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français », a promis la candidate du Rassemblement national. « Je mènerai cette bataille ». Pour en savoir plus, c’est par ici.

Une union pour « une gauche nouvelle », selon Anne Hidalgo

L’ex-candidate du Parti socialiste à l’élection présidentielle Anne Hidalgo a appelé dimanche, après la réélection d’Emmanuel Macron, à « reconstruire une gauche nouvelle » dont le premier combat sera celui des élections législatives. « J’appelle toutes les forces de cette gauche démocratique, qui a su faire barrage au pire aujourd’hui, à s’unir pour reconstruire une gauche nouvelle, pour mener les combats de demain, à commencer bien sûr par ceux des élections législatives », a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter. Adressant ses « félicitations républicaines à Emmanuel Macron », la maire PS de Paris a souligné que « l’extrême droite n’a jamais été aussi proche du pouvoir ». « Notre pays est fracturé, il ne pourra se réunir que dans la justice sociale », a estimé l’élue socialiste, qui a réalisé au premier tour avec 1,75 % des voix le pire score du PS à une élection présidentielle.

« Le bloc national doit s’unir » pour les législatives, selon Eric Zemmour

Eric Zemmour, a appelé « le bloc national à s’unir et se rassembler » pour les législatives, et a fait part de sa « déception » après la réélection d’Emmanuel Macron. « C’est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen », avait auparavant attaqué l’ancien candidat Reconquête à la présidentielle, en référence aux candidatures malheureuses successives de Jean-Marie Le Pen et de sa fille Marine. Pour en savoir plu, c’est ici.

Y a-t-il une fatalité pour que les idées nationales perdent toutes les élections ?



NON. Je veux dire ce soir qu’il n’y a pas de fatalité. Nous avons des raisons d’espérer.#UnionNationale #presidentielles2022 #legislatives2022 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) April 24, 2022

« Le pire est évité », selon Yannick Jadot

Yannick Jadot a estimé dimanche sur Twitter que « le pire » était « évité », en réaction à la défaite de la candidate d’extrême droite Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. « Mais le pays est plus divisé que jamais », a réagi l’écologiste dans un tweet, à l’annonce des premières estimations pour le deuxième tour de l’élection présidentielle. Yannick Jadot, qui avait obtenu 4,6 % des voix au premier tour de l’élection, a également remercié « toutes celles et ceux qui ont fait barrage à l’extrême droite », représentée par la cheffe de file du Rassemblement National Marine Le Pen.

Merci à toutes celles et ceux qui ont fait barrage à l’extrême droite. Le pire est évité mais le pays est plus divisé que jamais. Aux legislatives, construisons le meilleur : l’alternative pour le climat, la justice sociale et la démocratie. Tout reste à faire. — Yannick Jadot (@yjadot) April 24, 2022

Pour lui, le combat n’est pour autant pas terminé : « Aux législatives, construisons le meilleur : l’alternative pour le climat, la justice sociale et la démocratie. Tout reste à faire », a-t-il enfin écrit, souhaitant désormais se concentrer sur l’élection de députés qui auront lieu en juin prochain.

Les « félicitations » des dirigeants de l’Union européenne

Les dirigeants de l’UE ont félicité Emmanuel Macron pour sa réélection, le président du Conseil européen Charles Michel, qui représente les Etats membres, se félicitant que l’Europe puisse « compter sur la France cinq ans de plus ».

« En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une UE plus souveraine et plus stratégique », a-t-il tweeté. « Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération. Ensemble, nous ferons avancer la France et l’Europe », a abondé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

« Un signal fort en faveur de l’Europe », selon Scholz

Le chancelier allemand Olaf Scholz a félicité Emmanuel Macron pour sa victoire à la présidentielle française, estimant que ses électeurs ont envoyé « un signal fort en faveur de l’Europe ». « Félicitations », a tweeté le dirigeant social-démocrate en français, avant de poursuivre en allemand : « Félicitations, cher président@EmmanuelMacron. Tes électeurs ont envoyé aujourd’hui un signal fort en faveur de l’Europe. Je me réjouis que nous poursuivions notre bonne collaboration ! »

« Une magnifique nouvelle pour toute l’Europe », selon Mario Draghi

Le chef du gouvernement italien Mario Draghi a estimé dimanche que la victoire d’Emmanuel Macron à la présidentielle française représentait « une magnifique nouvelle pour toute l’Europe ». « La victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle française est une magnifique nouvelle pour toute l’Europe », a réagi Mario Draghi dans un communiqué officiel.

« Jamais il n’y a eu un tel vote de désespérance en France », selon Christian Jacob

Le président du parti Les Républicains Christian Jacob a regretté dimanche sur France 2 que « jamais il n’y a eu un tel vote de désespérance en France » lors du second tour de l’élection présidentielle. « En additionnant les voix qui se sont portées aux extrêmes, c’est un cri d’alerte, un vote de désespérance », qui est, selon le député, « le résultat de l’action de la majorité parlementaire d’Emmanuel Macron ».

« Marine Le Pen à un score inédit », selon Pécresse

Valérie Pécresse, la candidate LR à la présidentielle, a félicité Emmanuel Macron pour sa réélection, mais s’est inquiétée d’un « score inédit » du Rassemblement National et des « fractures » divisant la France. « J’adresse mes félicitations républicaines à Emmanuel Macron », a déclaré dans un tweet la candidate LR.

J’adresse mes félicitations républicaines à Emmanuel Macron.

Sa victoire ne doit pas masquer les fractures de notre pays conduisant Marine Le Pen à un score inédit.



Cap sur les législatives avec une droite engagée pour défendre le projet de redressement dont la France a besoin — Valérie Pécresse (@vpecresse) April 24, 2022

Cependant, « sa victoire ne doit pas masquer les fractures de notre pays conduisant Marine Le Pen à un score inédit », a-t-elle précisé, alors que la candidate du RN a récolté près de 42 % des voix selon les dernières estimations. Marine Pécresse a désormais appelé à se concentrer sur les élections législatives qui auront lieu le 12 et 19 juin, autour d’une « droite engagée pour défendre le projet de redressement dont la France a besoin ».

« Hâte de poursuivre le travail ensemble », selon Justin Trudeau

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a félicité Emmanuel Macron pour sa victoire à la présidentielle française, disant avoir « hâte de poursuivre le travail ensemble ». « Félicitations à Emmanuel Macron. J’ai hâte de poursuivre notre travail ensemble sur les enjeux importants pour les Canadiens et les Français – de la défense de la démocratie, à la lutte aux changements climatiques et à la croissance économique pour la classe moyenne », a déclaré Justin Trudeau dans un tweet accompagné d’une photo des deux dirigeants.

