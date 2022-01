Au départ, il y avait My Car Spot. Une start-up à la croissance exponentielle, qui assurait aux entreprises une gestion du stationnement dans leur parking. En septembre, la société, hébergée à la pépinière Cap Omega, à Montpellier (Hérault), a lancé deux nouvelles solutions : l’optimisation de l’espace dans les bureaux et les cafétérias.

« Les entreprises nous ont dit que la solution marchait super bien pour les places de parking, mais qu’elles avaient besoin d’un coup de pouce pour gérer les espaces de travail et à la cantine », raconte Stéphane Seigneurin, le fondateur de la start-up.

« Une véritable ressource partagée »

Ainsi est née Sharvy, une application mobile, qui permet aux sociétés de gérer l’espace, partout au sein de l’entreprise. Pour les parkings, l’idée est simple : optimiser l’usage des places. « Souvent, les entreprises ont tendance à laisser les places de parking à des collaborateurs privilégiés, des directeurs, des managers, etc., explique Stéphane Seigneurin. D’autant plus que le nombre de places de parking a tendance à se réduire, dans les nouvelles constructions. Les autres salariés voient qu’il reste de la place, parce que les manageurs sont en télétravail, en déplacement ou en congés, et cela crée des crispations. Car ils sont obligés de se garer à l’extérieur. »

Ainsi, l’application, dès lors qu’une personne déclare qu’elle ne vient pas travailler au sein de l’entreprise, signale qu’une place de parking est disponible. « Cela devient une véritable ressource partagée dans l’entreprise, par tout le monde », note Stéphane Seigneurin. Pour la gestion des bureaux et des places à la cafétéria, l’idée est la même. Les salariés qui travaillent dans des open spaces, par exemple, peuvent savoir à l’avance s’ils auront bien un bureau en arrivant au boulot le matin, et lequel.

Pareil pour la cantine. Ils savent s’ils peuvent aller manger, et à quelle heure. Et ça évite le gaspillage. « Les responsables de la cantine peuvent savoir, à l’avance, combien de personnes vont venir manger, note l’entrepreneur. Ça les aide à mieux gérer les quantités, et éviter le gâchis alimentaire. » Ce dispositif tombe à pic, en pleine crise du Covid-19, à l’heure des jauges, de la distanciation sociale et du télétravail. D’ailleurs, Sharvy connaît un essor considérable. Aujourd’hui, 40.000 salariés utilisent l’application, dont 30 % à l’international. Ce chiffre a doublé, en 2021. Sharvy emploie aujourd’hui 10 salariés, et prévoit 4 à 5 recrutements cette année.