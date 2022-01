Trouver la bonne personne sans exploser son budget, la solution quand on ne peut pas tout faire soi-même. Cette question des compétences est souvent au cœur des difficultés pour les artisans, les autoentrepreneurs ou les TPE. Pour tenter de leur apporter des réponses, la plateforme montpelliéraine Specialist-Wanted propose de mettre en relation des entreprises et des entrepreneurs avec un réseau d’indépendants.

« Au cours d’une année, une petite entreprise passe en moyenne 142 jours à faire des tâches non génératrices de chiffre d’affaires, que ce soit pour de l’administratif, relancer des devis, ou de nombreuses autres fonctions invisibles pour ses clients, explique Aurore Moser, cofondatrice de l’entreprise. Notre ambition, c’est de les soulager de ces 142 jours à perte. »

400 indépendants pour répondre aux besoins des entrepreneurs

L’entreprise incubée à Cap Omega a été fondée en septembre 2017. Elle travaille aujourd’hui avec un millier de clients et s’appuie sur un réseau de 400 spécialistes actifs. « Les petites entreprises ou les artisans ont besoin de micro-services. Nous établissons avec eux un diagnostic de leurs besoins et nous allons ensuite les orienter vers des experts qui répondront précisément à ces derniers », souligne Aurore Moser.

« Je suis très souvent en déplacement entre la Floride et la France. C’est un vrai avantage pour moi d’avoir des spécialistes disponibles en quelques clics », abonde Sophie Combette-Sirech, cofondatrice de Spotify, autre start-up également basée à Montpellier, spécialisée dans les spots et les activités nautiques à travers le monde.

L'équipe de Specialist Wanted, incubée à Cap Omega à Montpellier. - Specialist Wanted

Parmi ces indépendants, de nombreux expatriés. « On s’appuie sur le réseau de l’association française des expatriés. Ce sont souvent des personnes qui ont de grandes compétences, mais qu’elles ne peuvent pas totalement exploiter. Souvent parce qu’elles ont suivi leurs conjoint(e) s à l’étranger et ne trouvent pas forcément de métier à la hauteur de leurs capacités », reprend la cofondatrice de la start-up. Elle a elle-même connu cette situation pendant quelques années à Singapour, avant de fonder son entreprise à son retour en France. « Ce réseau nous apporte de nombreux avantages notamment sur la flexibilité des horaires. »

La requête récurrente : être visible sur Internet et les réseaux sociaux

Avec le Covid-19, l’activité de Specialist-Wanted a fortement progressé. Que ce soit pour les entrepreneurs qui se lancent dans le bain avec l’explosion du télétravail. Ou pour les artisans et TPE. « Il y a aujourd’hui, et plus particulièrement depuis 2020, une forte demande des consommateurs pour vérifier par eux-mêmes les prestations des professionnels », souligne Aurore Moser. « Les artisans, les micro-entreprises ont besoin d’exister sur les réseaux sociaux, sur internet, sur les applications. Les demandes sont très nombreuses pour ces prestations en particulier. »

L’entreprise fait partie de la délégation d’Occitanie sélectionnée pour le CES de Las Vegas, le plus important salon mondial où les startups de tous les continents viennent mettre en valeur leurs innovations en matières technologique et électronique. L’objectif y est de signer des partenariats avec de grands groupes (assurance, téléphonie, etc) qui proposeraint la solution Specialist-Wanted à leurs clients. « Si on parvient à cet objectif, nos effectifs devraient croitre de 5 à 40 personnes. Mais on est prêts à franchir ce cap », conclut Aurore Moser.