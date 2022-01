Les concerts des Enfoirés, qui devaient rassembler quelque 50.000 spectateurs à Montpellier (Hérault) du 20 au 24 janvier, seront finalement enregistrés sans public à la Sud de France Arena, ont annoncé ce mardi les Restos du Coeur,​ qui en appellent à l’Etat pour compenser 4 millions d’euros de perte de billetterie.

« Cette situation a malheureusement d’importantes conséquences financières pour le financement à venir des missions sociales d’aide à la personne pour les Restos du Cœur », a déploré dans un communiqué l’association caritative. En raison de la pandémie, le concert s’était déjà joué sans public l’an dernier, à Lyon, mais cette décision avait alors été anticipée, et aucun billet n’avait été mis en vente.

Seulement une captation vidéo

Cette année, en revanche, l’essentiel des billets (de 65 à 90 euros) avaient déjà été vendus pour les six représentations, soit six fois 8.300 places dans une salle en configuration réduite, avec uniquement des places assises. L’explosion du variant Omicron​, et la décision gouvernementale d’imposer une jauge de 2.000 personnes maximum en intérieur, a conduit les organisateurs à annuler la présence du public et à rembourser les billets. La quarantaine d’artistes prévus prendra seulement part à une captation vidéo, en vue d’une diffusion sur TF1 en mars et de la vente des CD et DVD.

Cette décision « est un crève-cœur, mais c’était la seule solution », a expliqué à l’AFP Patrice Douret, le président des Restos du cœur. « Ces 4 millions d’euros étaient déjà prévus dans nos budgets. Ils vont forcément nous manquer. Et quand on sait que nous aidons 1,2 million de bénéficiaires, c’est inquiétant », a ajouté le bénévole, qui a dit « espérer une réponse rapide » de l’Etat pour qu’il compense éventuellement cette perte. Sur l’exercice 2019-2020, avant l’épidémie de Covid-19, les Enfoirés avaient rapporté aux Restos du Cœur 15,7 millions d’euros net après impôt, selon l’association.