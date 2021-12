Le premier SMS de l’histoire, transmis par l’opérateur Vodafone le 3 décembre 1992, a été adjugé aux enchères mardi sous forme de NFT pour 107.000 euros, soit 132.680 euros après ajout des frais d’ enchères, lors d’une vente organisée par la maison Aguttes en France. L’acheteur, dont l’identité détaillée n’est pas connue, est canadien et travaille dans le secteur des nouvelles technologies.

Il est désormais le propriétaire exclusif d’une réplique numérique et unique du protocole de communication original qui a transmis ce SMS. Reçu à l’époque par Richard Jarvis, collaborateur de Vodafone, le SMS est composé de 15 caractères pour dire « Merry Christmas » (« Joyeux Noël » en français). L’opérateur Vodafone avait indiqué au préalable qu’il reverserait le produit de la vente au HCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, soit 107.000 euros moins les honoraires de la société de vente.

Our first ever #NFT has now sold 👾🎉



The Non-Fungible Token of the world’s first SMS was auctioned off for 107k euros. We will be donating the proceedings through @VodafoneFdn to @refugees.