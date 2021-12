Melania Trump investit à son tour le champ en expansion rapide des NFT, ces objets numériques authentifiés, en lançant une plateforme sur laquelle sont proposés des exemplaires numériques d’une aquarelle représentant ses yeux « bleu cobalt ».

L’épouse de Donald Trump se dit dans un communiqué « fière de ce nouveau projet NFT, qui incarne (sa) passion pour les arts et soutiendra son engagement à l’œuvre pour l’enfance ». Seule « une partie des bénéfices », fraction non précisée dans le communiqué, ira à des projets d’aide à des enfants en foyers, visant à les initier à la programmation informatique.

QUEST NEWS UPDATE❗



Melania Trump launched her own NFT platform known as Melania's Vision and the sale of this is on going throughout the month. The portion of proceeds will go to children in the foster care system and their education.



