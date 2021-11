Elle a pris une décision radicale. Coumba, l'une des aventurières de Koh-Lanta : La légende, diffusé mardi soir sur TF1, a annoncé qu’elle quittait les réseaux sociaux. Victime depuis quelques semaines de menaces et d'insultes en ligne, la jeune femme a pris la décision de se retirer provisoirement « pour se préserver ».

« Désolé pour celles et ceux qui me suivent mais je vais me retirer quelques jours des réseaux sociaux pour ma santé mentale… Je suis un être humain comme tout le monde avec un cœur et des sentiments. Merci de votre compréhension et prenez soin de vous », a écrit jeudi l’aventurière sur son compte Instagram.

« Les insultes n’ont pas leur place, surtout pour une émission comme "Koh-Lanta "»

La trentenaire est la cible depuis quelques semaines de nombreux internautes et téléspectateurs, agacés par son comportement. Eliminée du jeu ce mardi, elle a de nouveau été attaquée par une partie du public via les réseaux sociaux.

« Qu’on ne soit pas d’accord avec mes stratégies, qu’on me traite d’hypocrite ou de traître, je l’accepte. Mais qu’on me dise « Sale noire, rentre chez toi chimpanzé, va manger des bananes », à un moment donné… J’ai le caractère assez fort parce que j’ai vécu des choses pires que ça dans ma vie donc ça va. Mais je le fais pour les gens fragiles. Je comprends mieux pourquoi il y a malheureusement des jeunes qui se suicident parce qu’ils se font harceler sur les réseaux sociaux », a-t-elle expliqué à 20 Minutes, juste après son élimination ce mardi 2 novembre.

L’aventurière, qui participait pour la 4e fois à l’émission, avait déjà indiqué mi-octobre son intention de porter plainte contre les auteurs de menaces et de messages d’insultes. « On peut ne pas être d’accord avec mon attitude, mes choix et mes décisions (…), mais les insultes n’ont pas leur place, surtout pour une émission comme Koh-Lanta (…) J’ai des droits, comme tout le monde. En tant que « personnalité publique », je me dois de dénoncer ce genre de comportement qui est illégal », avait indiqué Coumba.