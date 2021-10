Il va falloir s’y habituer. Si Facebook le réseau social va continuer d’exister, l’entreprise va désormais s’appeler « Meta ». Jeudi, Mark Zuckerberg a dévoilé le nom d’une nouvelle structure englobant Facebook, Instagram, WhatsApp et Oculus. Officiellement, il s’agit de se tourner vers l’avenir et le « metaverse », cet univers persistant mélangeant réalités virtuelle et augmentée, considéré par Zuckerberg comme « le futur de l’Internet mobile ». Et tenter au passage de tourner la page des polémiques, en pleine tempête des « Facebook papers » dévoilés par la lanceuse d’alerte Frances Haugen.

🔴Mark Zuckerberg annonce le nouveau nom de la structure qui va englober Facebook (et WhatsApp, Instagram, Oculus etc): Ce sera donc... "Meta" (pour le metaverse) #FBConnect #Facebook #Meta pic.twitter.com/PLuWnTIrkQ — Philippe Berry (@ptiberry) October 28, 2021

« Notre marque est tellement liée à un seul produit qu’elle ne peut plus représenter tout ce que l’on fait aujourd’hui. A terme, j’espère qu’on sera vu comme une entreprise du metaverse », explique Mark Zuckerberg. Si le nom de l’entreprise change, « notre mission reste la même : rassembler les gens. Nos apps et nos marques ne changent pas ».

…/… Plus d’information à venir sur 20 Minutes