Dans notre nouvel épisode du podcast Minute Papillon !, on parle de technologies et de futurs avec Laure Beaudonnet, journaliste à 20 Minutes, qui explore ces questions pour notre média. On évoque le « metaverse », un univers où les frontières entre les espaces physiques et virtuels seraient brisées. Imaginé dans Le Samouraï virtuel de Neal Stephenson (1992), un roman de science-fiction devenu culte, le « metaverse » est notamment illustré dans le film Ready Player One, de Steven Spielberg, ou la série d’anticipation Black Mirror.

Image du film Ready Player One réalisé par Steven Spielberg en 2018 - LILO/SIPA

Dans ces fictions, les personnages utilisent des technologies, comme des combinaisons intégrales avec des lunettes de réalité virtuelle, pour accéder à un univers mêlant réalité et virtuel. Aujourd’hui, les éditeurs de jeux vidéo, comme Roblox ou Epic Games, sont les plus avancés dans ces projets d’univers parallèles. Le jeu vidéo Fortnite (Epic Games) organise de plus en plus d’événements de divertissement en « live », devenant une salle de concert du futur. Plusieurs avatars d’artistes, comme ceux du rappeur Travis Scott ou de la chanteuse Ariana Grande, s’y sont déjà produits.

Ces projets d’univers font rêver les géants du numérique, dont Mark Zuckerberg, patron de Facebook. Décrivant le « metaverse » comme le futur des interactions sociales, il a annoncé, fin juillet à The Verge, investir massivement dans ce projet. Les personnes qui se connecteraient au réseau social pourraient se rencontrer, sans sortir de chez eux. Mais quand on parle de futurs et de technologies, souvent, il y a vouloir, et pouvoir.

Dans cet épisode de Minute Papillon !, la journaliste Laure Beaudonnet revient sur ce qu’est le « metaverse » et les différents acteurs qui planchent dessus. Elle souligne ensuite les contraintes et les difficultés de la création d’univers parallèles, rapportées par Sylvain Louradour, directeur à l’observatoire de l’innovation numérique Netexplo. Elle rapelle notamment la difficulté à répliquer les sens humains, comme le toucher et le goût, dans un univers parallèle. Plusieurs organisations travaillent cependant sur ce dossier, comme l’université japonaise Meiji à Tokyo et son projet « Norimaki Synthesizer », qui a créé une sorte de sucette technologique qui permet, grâce à des gels, de composer des goûts comme l’acide, l’amer ou le sucré. Toutes les informations à écouter dans ce podcast avec Laure Beaudonnet.

