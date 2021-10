C’est un carton dans le monde entier. Depuis sa sortie le 17 septembre dernier sur Netflix, Squid Game s’affiche partout, notamment sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes s’amusent à recréer les épreuves auxquelles sont confrontés les personnages de la série. De nombreux challenges issus du pitch de cette fiction se multiplient ainsi depuis quelques jours sur les plateformes de vidéos, notamment TikTok.

Réalisée par Hwang Dong-hyuk, la série sud-coréenne inspirée d’œuvres comme Hunger Games ou Battle Royale met en scène des personnes dans le besoin qui s’affrontent dans un jeu mortel, appelé « le jeu du calamar ». Ce défi consiste en une série d’épreuves inspirées de jeux d’enfants, mais aux conséquences tragiques puisque si l’un des participants perd, il se fait immédiatement tuer. Le but ? Etre le dernier survivant et gagner plus de 30 millions d’euros.

« Candy challenge » ou « 1, 2, 3 soleil »

Les internautes n’ont pas mis longtemps à s’approprier les codes de la série. L’un des défis les plus populaires est le « candy challenge ». Comme durant l’épreuve 2 de Squid Game, l’objectif est de parvenir à découper une forme dans un biscuit sans la casser. Sur TikTok mais aussi sur YouTube, de nombreux internautes ont ainsi posté des mises en scène pour le moins créatives, ou cherché à parodier cette scène de la série de façon humoristique.

Le challenge « 1, 2, 3 soleil » a également fait l’objet de nombreux détournements. Dans la série, une petite fille robot lance un compte à rebours, avant de se retourner pour désigner un perdant qui se fera abattre sur-le-champ par l’un des gardes.

Depuis la mi-septembre, plus de 16 milliards de vidéos avec le hashtag #SquidGame ont ainsi été vues sur TikTok. Quatre jours après sa mise en ligne, Squid Game s’est hissé en tête du top mondial des séries les plus regardées sur Netflix, une première pour une fiction sud-coréenne.