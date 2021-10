Impossible de passer à côté. Squid Game s’affiche partout : sur les réseaux sociaux, dans vos conversations entre amis, et bien évidemment sur la page d’accueil de Netflix. Deux semaines après sa sortie, la série sud-coréenne est toujours le programme le plus regardé sur la plateforme en France. Et forcément, au bout des neuf épisodes, le monde entier se demande si une suite est prévue.

Si l’on veut obtenir une réponse à nos questions, il faut se tourner du côté de Hwang Dong-hyuk, le créateur de la série, qui a accordé un entretien au média américain Variety. « Je n’ai pas de plans bien développés pour Squid Game 2. Rien que de penser à cela est assez épuisant. Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas tout seul. J’envisagerais de faire appel à plusieurs scénaristes et à de multiples réalisateurs expérimentés », a-t-il annoncé.

Six mois nécessaires pour les deux premiers épisodes

Si une deuxième saison de Squid Game peut voir le jour, ce ne sera donc pas de sitôt. Hwang Dong-hyuk a d’ailleurs confié que le processus de création de la série n’était pas de tout repos. « L’écrire était plus difficile qu’habituellement pour moi car il s’agissait d’une série et non pas d’un film, a-t-il indiqué. Il m’a fallu six mois pour écrire et réécrire les deux premiers épisodes. »

Avant de s’atteler (éventuellement) à l’écriture d’une suite, Hwang Dong-hyuk travaille actuellement aux prémices d’un film intitulé KO Club, abréviation de « Killing Old Men Club ». D’après son résumé, ce long-métrage racontera l’histoire d’une guerre intergénérationnelle. Comme dans Squid Game, peut-être y aura-t-il donc du sang, du sang et encore un peu de sang.