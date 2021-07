Après avoir relevé le défi lancé, il y a quelques mois, par McFly et Carlito, Emmanuel Macron remet ça. Lundi 19 juillet, il a répondu à un nouveau défi lancé par un internaute, Arkunir.

Deux jours plus tôt, ce dernier avait en effet tweeté : « Si EmmanuelMacron répond à ce tweet je m’engage à faire un stream twitch où je traverse toute la planète en street view sur Google Maps (HAHZAHAHA ça prendra 25 à 30 heures et je suis très sérieux) ». Ce à quoi le président de la République a répondu « Banco ».

Banco. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 19, 2021

100 % de l’argent récolté sera reversé à une association

Le jeune Youtubeur va donc réaliser, en direct sur la plate-forme Twitch, un tour du monde virtuel via Google Street View. Partant de Paris, il devra éviter l’Allemagne où la réglementation concernant Google Street View est plus stricte. Il traversera ensuite la Russie pour arriver à la ville de Vanino d’où il sautera alors le Pacifique pour rejoindre San Francisco. Après avoir traversé les États-Unis, il arrivera à New York. Il sautera cette fois l’Atlantique pour rallier la Bretagne et rentrer à Paris, rapporte Presse-Citron.

Arkunir s’est engagé à reverser l’intégralité des revenus générés par ce live à une association dont il n’a pas encore donné le nom.

Alors qu’il avait été vivement critiqué par ses opposants lorsqu’il avait relevé le défi de McFly et Carlito, Emmanuel Macron n’a pourtant pas hésité à répondre à ce nouveau challenge. Une façon de démontrer qu’il est très à l’aise avec les réseaux sociaux.