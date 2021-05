Les Youtubeurs Mcfly et Carlito aux côtés d'Emmanuel Macron. — Capture d'écran / Youtube

Ce dimanche matin à 10 heures, McFly et Carlito ont dévoilé leur vidéo avec Emmanuel Macron.

Comme promis, le président de la République s’est plié au jeu du « concours d’anecdotes », au sein de l’Elysée.

Kylian Mbappé, fiction au Nigeria et concert privé d’Ultra Vomit… Les « moments forts » de la vidéo.

Emmanuel Macron a tenu parole auprès de McFly et Carlito. Ce dimanche, les deux youtubeurs ont mis en ligne leur tant attendu « concours d’anecdotes feat le directeur de la Gaule », la contrepartie d'un deal passé avec le président de la République en début d’année. En février dernier, le chef de l’Etat avait promis de participer à ce format (l’un des plus connus de leur chaîne), si les deux compères aux 6.5 millions d’abonnés sur YouTube, réalisaient une vidéo sur les gestes barrières.

Comme en atteste la vidéo de 36 minutes, Emmanuel Macron s’est donc bel et bien plié aux règles du jeu, en toute décontraction. On y apprend notamment que le président de la République possède le 06 perso de Kylian Mbappé, et que le groupe Ultra Vomit a donné un petit concert privé dans les jardins de l’Elysée.

Les gages du 14 juillet

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe du « concours d’anecdotes » de McFly et Carlito (on ne vous en tiendra pas rigueur), la règle est simple : chacun raconte à tour de rôle une anecdote cocasse, et le camp adverse doit décider si elle est vraie ou fausse. Le perdant de cette « battle » s’engage alors à réaliser un gage.

Celui d’Emmanuel Macron ? Disposer un petit cadre avec la photo des deux youtubeurs lors de sa prochaine allocution, « potentiellement celle du 14 juillet », suggère McFly. Oui, on a connu plus punk comme défi. Du côté des youtubeurs, en cas de défaite, ils monteront à bord d’un avion de la patrouille de France lors de cette même cérémonie. Résultat ? Un peu de patience, laissons planer le suspense.

Emmanuel Macron, conseiller officiel de Kiki ?

Emmanuel Macron se lance en premier et décide « de [leur] mettre tout de suite un coup au foie », affirme-t-il avec témérité. « Kilian Mbappé, c’est moi qui m’occupe de sa carrière. Et donc il va quitter le PSG dans les prochaines semaines, pour l’Olympique de Marseille », tente-t-il. Très vite, McFly et Carlito démasquent ce premier mensonge du chef de l’Etat. Mais comme le président a plus d’un tour dans son sac, il sort son téléphone, et appelle comme si de rien n’était, le numéro 10 de l’équipe de France pour lui demander directement.

Ce moment dans la vidéo de #mcflyetcarlito est juste magique pic.twitter.com/ALZciPvhWe — Clémence ♡✨ (@clemxkm) May 23, 2021

« Impossible ! », répond du tac au tac Kylian Mbappé, ajoutant, « impossible d’aller à Marseille, ce n’est pas dans notre ADN ça ». « N’en faites pas trop non plus Kylian », lui répond Emmanuel Macron, provoquant l’hilarité de la partie adverse. Un point pour McFly Carlito.

Visiblement très friand de football, on apprendra plus tard, lors d’une vraie anecdote cette fois-ci, que le chef de l’Etat « a mis quelques béquilles à Steve Mandanda » lors d’une petite séance de sport pépouze avec l’équipe de l’OM, le premier été de son mandat présidentiel.

Emmanuel Macron dans une fiction nigériane

Et quid d’Emmanuel Macron dans une série télé ? Outre des exploits sportifs, ce concours d’anecdotes a aussi été l’occasion pour lui de dévoiler un début de carrière dans la fiction. Plus précisément dans une série de Nollywood (l’industrie cinématographique nigériane), lors d’un déplacement au Nigeria. Une anecdote très très longue ponctuée de références musicales en afrobeat. On vous laisse la découvrir par vous-même, il la raconte probablement mieux que nous (tout comme sa blague sur Donald Trump).

« La Marseillaise » façon metal

Autre « moment fort » de cette vidéo, la surprise finale concoctée par McFly et Carlito. En guise de dernière anecdote, les deux youtubeurs laissent entendre qu’un concert d’un groupe de metal se prépare dans les jardins de l’Elysée. Après un suspense insoutenable, et un jeu de regards perçants du chef de l’Etat, Emmanuel Macron flaire la vraie anecdote. Ni une ni deux, nos trois joueurs sortent s’aérer pour vérifier d’eux-mêmes. Et après une petite balade bucolique, que découvre le chef de l’Etat au fond de son jardin ? Le groupe français Ultra Vomit sur une petite scène.

S’en suit alors une brève reprise de la Marseillaise, puis quelques notes de leur titre Une souris verte. Une parenthèse musicale qui signe également la fin de ce concours d’anecdotes sous haute tension. « Est-ce que ça vous a plu de tourner cette vidéo avec nous ? », demande alors Carlito. « Oui d’abord merci, répond Emmanuel Macron. Vous aviez déjà fait l’année dernière un super truc pour l’hôpital, là pour les gestes barrière. Après je pense que vous les [Ultra Vomit] avait fait venir parce que c’était sans doute l’un des trucs les plus fous à faire, mais vous l’avez fait et eux aussi. Merci d’être là. »

Les perdants de l’histoire ?

On vous le donne en mille : la partie se termine par un ex aequo. En d’autres termes, personne ne perd, personne ne gagne, Donc si tout se passe comme prévu, Emmanuel Macron arborera un petit cadre de McFly et Carlito lors d’une allocution présidentielle, et le duo montera à bord d’un avion de la patrouille de France.

Au-delà de quelques séquences insolites, c’est surtout un joli coup de communication pour le chef de l’Etat, qui s’assure ainsi une belle fenêtre d’exposition auprès de la communauté des deux youtubeurs, un public relativement jeune. Trois heures après sa mise en ligne, la vidéo cumule déjà plus de 1.3 millions de vues.