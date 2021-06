ENCHERES Un internaute a vendu aux enchères un nugget de poulet, ressemblant à un personnage du jeu vidéo Among Us, au prix de 100.000 dollars (82.000 euros)

Des nuggets (illustration). — Richard B. Levine/Newscom/SIPA

« Je pensais qu’il atteindrait les 50 dollars, mais pas autant que ça… » Un internaute, qui se fait appeler Tav, a fait une belle affaire sur eBay. Il a vendu aux enchères vendredi matin un nugget de poulet ressemblant à un personnage du jeu vidéo Among Us, acheté chez McDonald’s, au prix de 100.000 dollars (82.000 euros).

L’internaute a reçu plus de 180 offres pour ce nugget initialement mis aux enchères à 99 centimes. La pièce de poulet frit a suscité l’intérêt de nombreux acheteurs car elle présenterait, selon eux, « une ressemblance incontestable » avec l’un des astronautes du jeu Among Us. « L’espèce de bosse sur le dos pourrait représenter le sac à dos (…) Mais je n’ai pas compris comment l’enchère a fait pour autant grimper », a déclaré le vendeur au site CNET, qui a indiqué avoir congelé et scellé le produit, qui sera prochainement expédié par un envoi sécurité USPS First Class.

Le compte Twitter officiel du jeu Among Us a commenté cette étrange ressemblance sur les réseaux sociaux. « Il y a un nugget de poulet Among Us à vendre pour 34.443,43 dollars et je ne sais pas quoi en penser ??? Mais je le veux », a tweeté le compte officiel du jeu, qui lui-même a été retweeté par la chaîne de fast-food McDonald’s.

there's a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don't know how to feel about it??? but also?? i want ithttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE — Among Us (@AmongUsGame) June 1, 2021

D’autres ventes de nuggets sur la plateforme

La ressemblance de ce morceau de poulet avec un personnage du jeu vidéo Among Us n’était pas le seul argument de vente. Le fameux nugget faisait partie d’un menu BTS, commercialisé par la chaîne de fast-food en collaboration avec le groupe de K-pop. Ce menu, proposé dans une quarantaine de pays, inclut 10 nuggets de poulet, ainsi que des frites et deux nouvelles sauces, Chili et Cajun, inspirées par des recettes de Corée du Sud, dont le groupe BTS est originaire.

D’autres vendeurs ont également tenté leur chance en mettant en vente des nuggets sur eBay. Sur la plateforme​, plusieurs dizaines de produits ont ainsi été déposés, tous reproduisant plus ou moins la silhouette d’un personnage Among Us, avec des prix allant de 0,99 à 150 dollars…