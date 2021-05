Logo du logiciel de Microsoft, Internet Explorer. — Microsoft

La mort d’Internet Explorer est annoncée. Le navigateur historique de Microsoft sera définitivement rayé de la liste des applications de Windows 10 à partir du 15 juin 2022, a annoncé l’entreprise sur son site Web ce mercredi, rapporte 01net.

Après 25 ans de bons et loyaux services, Internet Explorer sera désactivé sur les versions grand public de Windows 10 et ne recevra plus de mise à jour. Les rares utilisateurs de Windows 8.1 pourront toujours l’utiliser jusqu’en 2023. Le navigateur restera accessible aux entreprises jusqu’en 2022 sur les versions serveur et 2029 sur les versions Long-Term Servicing Channel (LTSC).

Encourager les utilisateurs à passer sur Edge

« Le futur d’Internet Explorer sur Windows 10 est Microsoft Edge », a déclaré Sean Lyndersay, chef du programme d’Edge chez Microsoft, dans le communiqué. Les utilisateurs de Windows seront en effet désormais invités à passer sur le nouveau navigateur de la firme.

Pour faciliter la transition, Edge dispose d’un mode de compatibilité avec Internet Explorer, que les entreprises sont notamment invitées à utiliser. Pour encourager le changement, Microsoft précise sur son site qu’Edge offre une bien meilleure productivité que son prédécesseur, ainsi que de meilleurs paramètres de sécurité en ligne.