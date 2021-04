RESEAUX SOCIAUX Le basketteur américain a supprimé son message, précisant qu’il souhaitait dénoncer « tout le système », et non un policier en particulier

LeBron James. — David Zalubowski/AP/SIPA

Un tweet ambigu de LeBron James, visant un policier ayant abattu une adolescente noire, vaut au basketteur une levée de boucliers de la droite conservatrice américaine, qui l’accuse de racisme et d’irresponsabilité.

« A ton tour #Responsabilité », avait écrit mercredi la superstar des Los Angeles Lakers sur son compte Twitter en illustration d’une photo du policier qui a abattu mardi Ma’Khia Bryant, alors qu’elle s’apprêtait à poignarder une autre femme, à Columbus, dans l’Etat de l’Ohio.

« Des diatribes racistes » selon Donald Trump

Le basketteur de 36 ans a supprimé ce message quelques heures plus tard, « car il était utilisé pour générer encore plus de haine », a-t-il expliqué, reconnaissant l’avoir écrit sous le coup de la « colère ». « Cela ne concerne pas un policier », mais « tout le système, et ils utilisent toujours nos propos pour créer encore plus de racisme », a-t-il expliqué. « Ce que je réclame désespérément, c’est que les gens soient davantage mis face à leurs responsabilités », a conclu LeBron James.

Cette contextualisation n’a pas empêché les réseaux sociaux de rugir, alimentés par plusieurs personnalités de la droite conservatrice, en premier lieu Donald Trump, qui a dénoncé « les diatribes racistes » du champion en titre de la ligue professionnelle de basket nord-américaine NBA. Des propos « sectaires, méchants, insultants et dégradants », selon l’ancien président américain. « LeBron James a tiré des conclusions hâtives et incité à la violence contre un officier de police », a estimé le sénateur républicain de l’Arkansas, Tom Cotton. « Cela ne pose aucun problème à la NBA ? à Twitter ? », a déclaré l’ex président américain.

« La personnalité sportive la plus influente » aux Etats-Unis

Après avoir évité publiquement les grands sujets de société au début de sa carrière, LeBron James a commencé à prendre la parole en 2012 après la mort de l’adolescent Trayvon Martin, abattu de sang-froid par un homme blanc en Floride. « Ça m’a touché directement parce que j’ai des fils », avait-il expliqué lors d’un entretien accordé à CNN en juillet 2018 au sujet de ses deux garçons, nés en 2004 (LeBron Jr) et 2007 (Bryce). « Le fait de songer que mon fils aurait pu sortir de chez nous et ne jamais revenir », a-t-il décrit, « ça a déclenché quelque chose. »

Depuis, il a régulièrement pris position, en particulier sur les sujets liés à la discrimination raciale. « Je pense que cela correspond simplement à l’évolution et la maturation d’un homme », avait commenté son associé de longue date, Maverick Carter au site Bleacher Report, en 2018. De par sa popularité, son statut et son activisme, « LBJ » peut aujourd’hui être considéré comme la personnalité sportive la plus influente sur le plan politique aux Etats-Unis.