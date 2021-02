LeBron James — David Zalubowski/AP/SIPA

Il ne faut pas attaquer LeBron James sur le terrain de l’engagement politique, même quand on s’appelle Zlatan Ibrahimovic. La star des Lakers n’a que peu apprécié les récentes critiques du Suédois à propos de son activisme. King James estime qu’il n’est pas « le genre de gars qu’il faut venir attaquer » car il fait « ce qu’il faut » en matière d’engagement politique.

James répondait à Ibrahimovic qui, en début de semaine, avait estimé que les sportifs devraient « rester en dehors » de la politique. L’attaquant du Milan AC avait ensuite nommément cité James, lui demandant d’arrêter son activisme. « LeBron James est phénoménal dans ce qu’il fait. Mais je n’aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en même temps », avait déclaré Ibra dans une interview accordée à l’UEFA pour Discovery en Suède.

James refuse de se contenter de faire du sport

Mais pour James, en tant que sportif, il ne suffit pas de gagner des titres : il est tout aussi gratifiant d’inspirer et de responsabiliser les gens, ainsi que de rassembler les Américains. « Au bout du compte, je ne me tairais jamais sur les choses qui ne vont pas. Je m’engage en faveur de mon peuple et je prêche pour l’égalité, contre l’injustice sociale et le racisme, et pour l’égalité en matière d’accès au vote. Toutes les choses qui ont rapport avec ce qui se passe au sein de notre communauté », a déclaré la superstar de la NBA.

« Il n’est pas question que je me contente de faire du sport. Je sais à quel point ma voix est puissante », a-t-il poursuivi. « Pendant longtemps, on s’est entendu dire qu’en tant que sportifs, on devait être reconnaissants de pouvoir lancer une balle, dribbler un ballon, frapper avec une batte de baseball. On nous disait qu’on n’était pas capable ni autorisé à parler d’autre chose. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et ce ne sera plus le cas pendant un long moment » a martelé James, très engagé dans le mouvement Black Lives Matter.