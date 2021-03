L'application TousAntiCovid, et un masque. (illustration) — PASCAL GUYOT / AFP

Vingt-et-un millions d’habitants sont à nouveau sous cloche. Les habitants de 16 départements sont entrés ce samedi dans une nouvelle phase de confinement. Les Français concernés par cette nouvelle mesure pourront sortir à l’extérieur « sans aucune limitation de durée », et « dans un rayon limité à 10 kilomètres » mais devront, comme lors des deux confinements précédents, présenter une attestation de déplacement obligatoire.

Une nouvelle version de l’attestation de sortie a été mise en ligne ce samedi matin sur le site du Ministère de l’Intérieur… mais toujours pas sur l’application TousAntiCovid. Lorsque l’on va dans l’onglet dédié aux autorisations de sortie dans l’appli du gouvernement, il n’est fait mention que de l’attestation concernant le couvre-feu à 18h et de celle concernant le confinement week-end. Les motifs de déplacements n’ont pas non plus été mis à jour puisque pour les activités physiques, par exemple, il est fait mention des déplacements limités à une heure dans un rayon de 5 kilomètres, alors que les nouvelles règles ne prévoient aucune limite de temps et un rayon de 10 km autour du domicile.

« On marche sur la tête ! »

Plusieurs internautes n’ont pas manqué, samedi matin, de souligner ce couac sur les réseaux sociaux. « C’est quand même un peu dommage que l’attestation de déplacement dérogatoire ne soit toujours pas mise à jour dans l’application #TousAntiCovid… C’est tellement compliqué ? », a tweeté un internaute. « Comment c’est possible que l’appli TousAntiCovid ne soit pas à jour depuis jeudi soir ? Comment faire quand on ne peut pas imprimer ? On marche sur la tête ! », s’est interrogé un autre utilisateur de Twitter.

Comment c’est possible que l’appli tous anti Covid ne soit pas à jour depuis jeudi soir ??? Comment faire quand on ne peut pas imprimer ?? On marche sur la tête !! #attestation — Veronique (@eclipse92320) March 20, 2021

Les attestations numériques ne sont pas encore disponibles sur #tousanticovid .... vraiment des incapables — Bruno Professionnel de santé ! (@brunoptic) March 20, 2021

« Une simplification du dispositif d’attestation »

Sitôt parue sur le site du ministère de l’Intérieur, la nouvelle attestation de déplacement a par ailleurs provoqué de nombreuses railleries sur les réseaux sociaux, où elle est perçue comme le symbole de la bureaucratie à la française. La complexité de la nouvelle attestation a par ailleurs été soulignée par de nombreux internautes, un peu perdus par tous les astérisques…

Face aux nombreuses critiques, le gouvernement a dit « réfléchir à une simplification du dispositif d’attestation » permettant aux habitants des départements confinés de sortir en journée jusqu’à 10 km de chez eux. « L’idée est de permettre aux Français d’utiliser une pièce d’identité ou un justificatif de domicile à la place d’une attestation pour justifier du fait qu’ils sont bien à 10 km de leur lieu de résidence », a expliqué Matignon, en précisant qu’une communication plus détaillée allait suivre.