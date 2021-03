RESTRICTIONS A partir de ce samedi, et pour une durée de quatre semaines, 16 départements sont soumis à un reconfinement

Des policiers patrouillent à Montmartre à Paris lors du premier confinement en avril 2020 (Illustration). — Philippe LOPEZ / AFP

Seize départements d’Île-de-France, des Hauts-de-France, de la Seine-Maritime, de l’Eure et des Alpes-Maritimes sont soumis pour au moins quatre semaines à des restrictions, bien plus légères que les deux premiers confinements.

Les habitants de ces départements devront respecter un confinement d’un nouveau genre, avec un couvre-feu de 19 heures à 6 heures du matin, mais des sorties autorisées, avec une attestation, sans limite de temps dans un rayon restreint de 10 kilomètres.

Ces nouvelles mesures de freinage de l’épidémie de Covid-19 ont été rendues nécessaires par la dégradation rapide de la situation sanitaire, qui « s’apparente de plus en plus clairement à une troisième vague », selon le Premier ministre Jean Castex.

Un nouveau confinement a débuté vendredi à minuit, pour au moins quatre semaines, pour seize départements de France métropolitaine. Seuls les habitants des Hauts-de-France, de l’Île-de-France, de la Seine-Maritime, de l’Eure et des Alpes-Maritimes sont concernés par ce troisième confinement, plus souple que ceux du printemps et de l’automne 2020.

Aller chez le coiffeur, faire ses courses, se promener avec des amis, partir dans une autre région… Qu’est-il possible de faire ou non dans ces départements ?20 Minutes vous aide à y voir plus clair sur les mesures prises pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Ce qui est autorisé

Les sorties. Dans les 16 départements, les sorties sont autorisées, « pour se promener, s’aérer ou faire du sport », sans limite de temps dans un rayon de « 10 kilomètres autour de chez soi », avec une attestation. Les regroupements sont tolérés en extérieur la journée, mais c’est la règle des six personnes maximum qui s’applique. Les plages, les forêts, les parcs et les jardins restent ouverts de 6 heures à 19 heures.

Pendant le couvre-feu, de 19 heures à 6 heures du matin, vous pouvez vous déplacer si vous avez un motif valable : raisons professionnelles, motifs familiaux impérieux, assistance à une personne en situation de handicap, raisons de santé, missions d’intérêt général, besoin des animaux de compagnie, récupérer ses enfants.

Nouveauté, il est également possible de se déplacer dans un rayon de 30 kilomètres pour certains motifs comme des achats professionnels, des livraisons à domicile, des déménagements, des rassemblements autorisés, mais à condition de rester dans son département.

Les commerces. Seuls les commerces jugés « essentiels » restent ouverts : magasins alimentaires, magasins de réparations, bureaux de tabac, hôtels, banques, blanchisseries, agences d’intérim, pompes à essence, pharmacies. Contrairement aux deux premiers confinements, d’autres commerces ont été ajoutés à cette liste par Bercy : les fleuristes, les cordonniers, les coiffeurs, les chocolatiers, les concessions automobiles, les magasins de musique, les libraires, les magasins de plantes et les magasins de produits animaliers.

Les établissements scolaires. Dans les 16 départements, les écoles et collèges peuvent ouvrir normalement. Les lycées, qui ne l’étaient pas déjà, basculent tous en « demi-jauge ». L’éducation physique et sportive (EPS) va reprendre normalement, lundi, et les activités sportives extrascolaires en plein air sont maintenues pour les mineurs. Pour les universités, pas de changement, elles peuvent accueillir 20 % des étudiants sur leur campus, avec une limite de remplissage de 50 % dans les salles de classe.

« Lieux de vie ». Pour les parents, pas d’inquiétude, les crèches restent également ouvertes. Concernant nos aînés, les visites dans les Ehpad et les maisons de retraite sont autorisées. Les lieux de cultes, eux, restent ouverts dans les mêmes conditions que ces derniers mois.

Enterrements. Les cérémonies funéraires sont autorisées, mais limitées à 30 personnes.

Déménagement et visites d’appartements. Si les agences immobilières doivent garder portes closes, les visites d’appartements et les déménagements restent autorisés.

Travail. Il est possible d’aller au travail, mais pas plus d’un jour par semaine. Ce n’est pas une obligation, mais « toutes les entreprises et administrations qui le peuvent » doivent pousser « au maximum » le télétravail pour le mettre en place « au moins quatre jours sur cinq », a précisé Jean Castex lors de sa conférence de presse.

Ce qui est interdit

Les sorties. Dans les seize départements concernés, il est désormais interdit de se déplacer sans attestation. Pendant le couvre-feu, entre 19 heures et 6 heures du matin, vous ne pouvez pas vous déplacer sans motif valable. Il est également interdit de se déplacer d’une région confinée à une région non concernée par ces mesures, « sauf motifs impérieux ou professionnels ». La pratique d’un sport collectif ou dans un lieu couvert est interdite.

Les regroupements. Il est désormais interdit de se regrouper en extérieur à plus de six personnes. Les soirées privées et les réunions familiales sont limitées à six personnes, uniquement avant le couvre-feu.

Les commerces. Les commerces jugés non-essentiels, comme les enseignes de prêts-à-porter, les magasins de meuble, les bijouteries, sont désormais fermés, mais ils peuvent mettre en place des systèmes de livraison et de retrait de commande.