Il vous faudra une attestation pour vous déplacer dans les 16 départements reconfinés et pour dans tous les autres si vous sortez entre 19 heures, l'heure du nouveau couvre-feu, et 6 heures du matin. — Christophe Ena/AP/SIPA

C’est reparti pour un tour pour 16 départements. Un tiers des Français se réveillent ce samedi sous un confinement d’un nouveau genre, avec des promenades autorisées pour plusieurs heures, mais dans un rayon restreint de 10 km, et une partie des commerces fermés. Ces nouvelles mesures de freinage de l’épidémie de coronavirus ont été rendues nécessaires par la dégradation rapide de la situation sanitaire, qui « s’apparente de plus en plus clairement à une troisième vague », selon le Premier ministre Jean Castex​.

Depuis minuit, seize départements sont soumis pour au moins quatre semaines à ces restrictions, bien plus légères que le premier confinement national d’il y a tout juste un an : les huit d’Ile-de-France, les cinq des Hauts-de-France, la Seine-Maritime, l’Eure et les Alpes-Maritimes. Soit 21 millions d’habitants, dont les 12 millions de la région parisienne, poumon économique du pays. Il vous faudra une attestation pour vous déplacer dans tous ces départements reconfinés et pour dans tous les autres si vous sortez entre 19 heures, l’heure du nouveau couvre-feu, et 6 heures du matin. Les déplacements interrégionaux sont interdits, sauf pour « motif impérieux ».

Une nouvelle attestation et quelques nouveautés

Contrairement aux deux premiers confinements, les Français concernés peuvent sortir à l’extérieur « sans aucune limitation de durée », même si ce ne sera possible que « dans un rayon limité à 10 kilomètres » et avec une attestation, selon Jean Castex. Pour cette « saison 3 » du confinement, l’exécutif a mis l’accent sur le fait qu’on se contamine davantage à l’intérieur que dehors. A l’arrivée du printemps, parcs et jardins restent donc ouverts.

Autre nouveauté : la fermeture de certains commerces, dits non essentiels, qui vont rejoindre bars et restaurants dans la liste des lieux au rideau baissé. Les librairies, disquaires et coiffeurs sont épargnés, de même que les fleuristes, chocolatiers et cordonniers. Vous pouvez retrouver cette attestation, qui contient deux pages, sur le site du ministère de l’Intérieur​ ou sur l’application Tous Anticovid.