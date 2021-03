Le coach sportif Alexandre Mallier est suivi par près de 600.000 abonnés sur sa chaîne Youtube. — Alexandre Mallier

Leur programme de remise en forme se décline désormais en livre avec un ouvrage qui cartonne au niveau des ventes.

Le duo propose une série d’exercices physiques ainsi que des recettes pour perdre du gras en douze semaines.

Il veut « choquer le gras ». Comme tout bon coach sportif, Alexandre Mallier a horreur des mauvaises graisses. Cela fait maintenant plus de 15 ans que le natif de Gévezé près de Rennes traque les kilos en trop et affine les silhouettes. Avec sa complice Jessica Mellet, il est même devenu l’un des coachs les plus influents sur la Toile puisque leur chaîne Youtube compte désormais près de 600.000 abonnés.

Dans ce secteur ultra-concurrentiel où chaque coach a la solution miracle pour perdre des kilos, Alexandre Mallier admet qu’il y a parfois « des arnaques ». Il en veut surtout à certains youtubeurs ou instagrameurs qui s’improvisent coachs sportifs « alors qu’ils n’ont aucun diplôme et aucune expérience ».

Des premiers cours en ligne dès 2009

Avant de connaître le succès, Alexandre Mallier a lui déjà bien bourlingué. Spécialiste du step et de l’aérobic, il a pendant longtemps travaillé dans des salles de sport à Paris et donner des cours aux quatre coins du globe lors de grandes conventions fitness. Alors que le marché français commence à exploser, il lance en 2008 la société Move Your Fit avec son binôme féminin. « On a rapidement proposé des cours en ligne à des salles de sport, raconte-t-il. Les gens ont maintenant pris l’habitude de faire du sport à la maison mais à l’époque, on nous prenait un peu pour des fous ».

Il faudra attendre 2016 pour le duo débarque sur Youtube. Les premiers pas sont un peu hésitants mais les deux coachs trouvent assez rapidement leur public avec leurs vidéos et leur programme T12S (comme Transformations 12 Semaines). Un programme sport et santé qui se décline désormais en livre avec un ouvrage sorti début février chez Larousse et qui caracole déjà en tête des ventes. « On était même devant le prix Goncourt le jour de la sortie », sourit Alexandre Mallier.

Des exercices physiques et des recettes de cuisine

Compilé sur 240 pages, leur programme de remise en forme alterne des séances de sport de vingt minutes pendant douze semaines avec des dizaines de recettes « gourmandes et healthy ». « Faire du sport et bien manger, on s’en remet à du basique, souligne le coach désormais installé à Lille. Mais c’est la clé pour les gens en finissent avec les régimes. Avec notre programme, on ne s’amuse pas à compter les calories. On essaie juste d’installer de nouvelles habitudes alimentaires pour rendre les gens autonomes ». Rendez-vous dans douze semaines donc pour voir si la bedaine a disparu.