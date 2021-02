PHOTO « 20 Minutes » a testé le PowerShot Zoom de Canon, un appareil photo de paume discret et léger avec un zoom à la puissance phénoménale, mais dont les images peuvent décevoir

Que vaut le PowerShot Zoom, l'appareil photo espion de Canon? — 20 Minutes

Canon innove avec son PowerShot Zoom, un appareil photo inclassable lancé à 339 euros.

Avec son zoom pouvant atteindre 800 mm en équivalent argentique, cette sorte de longue vue prend des photos en 12 mégapixels et des vidéos en Full HD.

Mais si le zoom est excellent, la qualité des images produite reste en deçà de nos espérances.

Rien que pour vos yeux. Canon continue d’imaginer le monde d’après en photo. Après son Ivy REC, drôle d’appareil sans écran ni viseur lancé début 2020, place au PowerShot Zoom. Objet unique dans l’univers de l’image, celui qui pourrait ressembler à un minuscule caméscope a pour vocation de prendre des photos et de tourner des vidéos avec un zoom à fort déploiement. Et ce, en toute discrétion. Canon vante ainsi « un appareil photo idéal pour les familles et les amateurs de vie sauvage »…

Le PowerShot Zoom de Canon, lancé à 339 euros. - CANON

Une maquette de caméscope

Pesant 144 grammes et tenant dans le creux de la main, le PowerShot Zoom ressemble à une maquette de caméscope. Pas de poignée (mais on peut lui greffer une dragonne) : l’appareil à la finition blanche laiteuse tient dans la paume de la main. Une fois rechargé en USB (câble fourni mais sans bloc de charge) et une fois insérée une carte microSD dans le slot prévu à cet effet, le PowerShot Zoom est opérationnel. Ou presque.

S’il ne dispose que de cinq boutons, il faut cependant bien une dizaine de minutes pour effectuer les premiers réglages dans les menus. La faute à une navigation hasardeuse qui impose de se familiariser avec les fonctions attribuées aux boutons.

Avec le PowerShot Zoom de Canon, il est possible de zoomer jusqu'à un équivalent 800 mm en argentique. - CANON

Ainsi faut-il appuyer sur « Photo » pour naviguer vers le haut dans le menu, sur « REC » pour descendre, sur « Zoom » pour valider, etc. Pas très intuitif. Pareillement, connecter le PowerShot Zoom à l’application Camera Connect du constructeur risque de laisser s’échapper de votre bouche quelques noms d’oiseau. La raison : l’opération peut être sujette à prise de bec avec une liaison sans fil capricieuse. L’usage de cette application reste cependant optionnel.

Un zoom jusqu’à 800 mm

Cette fois, ça y est, le PowerShot Zoom est prêt à mitrailler. Intégrant un capteur de 12,1 mégapixels et un stabilisateur sur quatre axes, l’appareil propose soit de prendre des photos, soit de tourner des vidéos (en Full HD, à 24 ou 30 i/s), un bouton étant dédié à chaque type de prise de vues. En appuyant à mi-course, la mise au point est effectuée. En prolongeant l’appui, la captation est déclenchée. De son côté, la touche Zoom permet, elle, de changer de focale avec des équivalences 100 mm et 400 mm en argentique. Le PowerShot peut monter jusqu’à 800 mm en numérique.

Une photo prise avec le PowerShot Zoom au 100 mm. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

La même photo au 400 mm. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Et au 800 mm. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Constat : l’appareil bénéficie d’une excellente stabilisation. A déploiement maximal, le Zoom permet de parfaitement lire la plaque d’immatriculation d’une voiture située au bout d’une rue, par exemple. Là où le zoom numérique x100 d’un smartphone comme le Mi Note 10 de Xiaomi impose l’utilisation d’un pied ou d’un tripod pour éviter les tremblements, le PowerShot Zoom s’en dispense parfaitement.

Le viseur du PowerShot Zoom de Canon est équipé d'un écran OLED de 2,36 millions de pixels. - CANON

De son côté, le viseur électronique avec écran OLED de 2,36 millions de pixels s’avère idéal pour la visée. Juste en dessous, une molette dioptrique permet de parfaitement faire le net. Regret cependant : l’utilisateur perd beaucoup en confort de visée en basse lumière.

Des photos à la qualité moyenne

Nos différentes prises de vues témoignent du réel intérêt du PowerShot Zoom, mais aussi de ses lacunes. Véritable longue-vue numérique, l’appareil s’avère en effet très pratique lors d’une balade pour se « rapprocher » de la nature. Mais il n’est hélas pas étanche.

Le PowerShot Zoom idéal pour les balades naturaliste. - CANON

On peut l’apprécier pour révéler les détails architecturaux d’un monument, ou pour immortaliser l’action d’une personne. En attendant la reprise des compétitions sportives, on l’imagine ainsi trouver facilement sa place dans les tribunes pour suivre un joueur au plus près. Un mode rafale à 10 images par seconde est d’ailleurs embarqué. Evidemment, toute tentative d’espionner les voisins d’en face est interdite.

Hélas, les photos réalisées par le PowerShot Zoom restent de qualité moyenne, sans finesse, comme mal dégrossies. Une haie de thuyas a tôt fait de se transformer en mur verdâtre d’une triste uniformité, par exemple. Même constat pour le pelage d’un animal qui va cruellement manquer de détails.

Quelle que soit la focale choisie, toutes les photos prises arborent un très léger grain. Cela pourrait conférer aux images un certain style, mais on aurait apprécié que ce soit de façon plus parcimonieuse. Il y a quelques années, de telles photos n’auraient suscité aucun émoi. Mais à l’heure des vues hyper détaillées des smartphones, notre rétine s’est accoutumée à davantage de finesse.

Le PowerShot Zoom de Canon peut trouver des applications dans le domaine du sport. - CANON

Vendue 339 euros, cette longue-vue qui fait des photos et des vidéos reste finalement assez chère. Pratique si l’on ne dispose pas d’un appareil photo avec un zoom conséquent, faisant mieux qu’un smartphone pour la prise de vues à distance, le PowerShot Zoom conservera sa vocation première : celle d’un outil pratique pour se rapprocher d’un sujet, mais un outil complémentaire. James Bond et ses gadgets conserve une longueur d’avance…